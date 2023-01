Il primo gol di Messi al PSG da campione del mondo è una perla: il Var scioglie tutti i dubbi Ritorno al PSG con il botto per Leo Messi autore di un gran gol contro l’Angers. Fondamentale l’intervento del Var per la convalida dello stesso.

A cura di Marco Beltrami

La prima partita da campione del mondo di Leo Messi con la maglia del PSG è stata un successo. Prestazione super per l'argentino in un Parco dei Principi che gli ha dedicato più di un tributo, a suon di cori e applausi sia durante il riscaldamento che nel corso del match. E il miglior giocatore di Qatar 2022 ha risposto con un gol dei suoi che ha contribuito al successo dei suoi sull'Angers nella 18a giornata di Ligue 1. Da segnalare anche il pensiero che lui, Neymar e tutti i protagonisti hanno voluto dedicare a Pelé, deceduto pochi giorni fa.

Già prima di iniziare le ostilità la Pulce aveva infiammato i presenti con uno stop da urlo. La dimostrazione che Messi avesse il piede caldo è arrivata poi durante la sfida, con l'attaccante che ha dettato i ritmi dei suoi, entrando di fatto in tutte le trame offensive del PSG. E con il vantaggio segnato da Hugo Ekitike, l'ex Barcellona e i suoi compagni hanno giocato più sciolti, trovando poi il bis proprio con il numero 30. Una rete fortemente voluta per celebrare nel migliore dei modi il suo ritorno sotto la Tour Eiffel.

È stato proprio lui a dare il la all'azione in posizione defilata: prima lo scambio con Neymar e poi un tocco di esterno per Sergio Ramos che gli ha restituito il pallone, a quel punto Messi è entrato tra le maglie della difesa avversaria, duettando prima con Ekitike e poi infine con Mukiele. Quest'ultimo gli ha permesso di presentarsi a tu per tu con il portiere avversario, battuto con un tocco preciso. Quando aveva appena abbozzato l'esultanza con l'indice alzato, ecco lo sguardo al guardalinee che aveva la bandierina alzata. La sua espressione ha confermato i dubbi dello stesso giocatore sulla sua posizione.

Segnalato un fuorigioco dello stesso Messi che è sembrato quasi convinto che fosse effettivamente in fuorigioco. Dopo il controllo al Var però la marcatura è stata convalidata, per questione probabilmente di "millimetri" e l'argentino ha potuto celebrare con i compagni la rete che ha di fatto chiuso i conti, con la sua celebrazione tardiva. Una serata perfetta dunque per il campione del mondo che spera ora di regalarsi nuovi trionfi anche a livello di club.