Il Portogallo tempestato dalle polemiche per i giocatori sempre in spiaggia: “Fa parte del piano”

Il ritiro del Portogallo si trova a Palm Beach Gardens, in Florida, e i calciatori visti costantemente a divertirsi in spiaggia hanno scatenato non poca rabbia. La risposta è arrivata puntuale e più che particolare: “Il modo perfetto per abituarci al clima”

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Manca pochissimo anche al debutto ufficiale del Portogallo di Cristiano Ronaldo a questi Mondiali 2026 e la nazionale lusitana è stata sommersa dalle polemiche dei propri tifosi, preoccupati per le difficoltà che anche altre squadre favorite hanno patito all'esordio iridato. Così, vedendo i troppi post dei calciatori ritratti tra le attrattive delle spiagge di Palm Beach, dov'è situato il ritiro della Nazionale, che distrarrebbero la squadra, è arrivata anche la piccata risposta: "Noi in spiaggia? Nessun problema: fa parte del piano, parte integrante della nostra preparazione".

Le stelle del Portogallo devono ancora scendere in campo ai Mondiali 2026 e il countdown è sempre più risicato con la partita d'esordio programmata alle 19.00 (italiane) di mercoledì 17 giugno contro il Congo al NRG Stadium di Houston, dove Cristiano Ronaldo e i suoi compagni sono chiamati a non deludere le aspettative dei migliaia di tifosi che saranno presenti sugli spalti e davanti ai monitor. E che hanno già fatto sentire la propria presenza nella vigilia, non senza lesinare polemiche e critiche per quanto stanno vedendo nel ritiro della nazionale lusitana.

I calciatori del Portogallo sempre al mare: "Il modo migliore per abituarci al clima"

I media portoghesi hanno focalizzato la propria attenzione sulla preparazione del Portogallo filmando e documentando il ritiro di Palm Beach Gardens, in Florida, con i giocatori ripresi costantemente in spiaggia evidenziando una possibile mancanza di concentrazione e sottintendendo di prendere i preparativi con troppa leggerezza. Situazioni che hanno scatenato la rabbia di parte della tifoseria che ha subito attaccato la squadra, memore dei flop al debutto di altri Top Team come il Brasile di Ancelotti o la Spagna che non è andata oltre un deludente 0-0 contro Capo Verde.

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Così, dal ritiro portoghese c'è chi ha voluto rispondere al turbinio di voci e polemiche: Matheus Nunes, giocatore del Manchester City ha voluto replicare a tutte queste critiche, difendendo la professionalità e la serietà sua e dei suoi compagni di Nazionale: "Sì è vero, spesso andiamo al mare, ma non c'è problema. Trascorrere molto tempo in spiaggia è una parte integrante della nostra preparazione… Andiamo in spiaggia la mattina per abituarci al clima qui in Florida" ha poi proseguito Nunes: "Non capisco le polemiche, a me sembra perfettamente normale… La sensazione è che passiamo più tempo a divertirci che ad allenarci? Assolutamente no, le sessioni le rispettiamo tutte".

Il ritiro del Portogallo in Florida: caldo asfissiante e umidità insopportabile

I problemi di acclimatazione da parte del Portogallo sono in effetti un aspetto che la Nazionale ha dovuto affrontare sin da subito. Non a caso la nazionale lusitana è arrivata ai Mondiali più tardi rispetto a molte altre squadre partecipanti, atterrando negli Stati Uniti solamente venerdì scorso. La sede centrale del ritiro scelta dal Portogallo si trova a Palm Beach Gardens, in Florida, negli Stati Uniti. La squadra si allena presso il centro sportivo ⁠Gardens North County District Park una scelta che aveva già destato non poche critiche per il caldo soffocante e l'altissimo livello di umidità che rende difficile la respirazione sotto sforzo.