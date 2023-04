Il portiere segna in rovesciata in pieno recupero: è la rete dei sogni, gioia incontenibile Con la sua squadra sotto per 2-1, Sandro Aruvaino si è lanciato in attacco al 98′ alla ricerca del miracoloso pareggio: lo ha trovato con un gol che molti attaccanti non faranno mai in una vita.

A cura di Paolo Fiorenza

Se sei un portiere segnare è qualcosa di tanto raro quanto indimenticabile: un'emozione che vale per la vita, anche perché ovviamente se si è andati a cercare gloria in area altrui significa che la situazione era disperata e dunque la propria rete è stata decisiva per salvare il risultato. In genere le reti dei portieri sono su colpo di testa o con una zampata in una mischia selvaggia, realizzarne una in rovesciata va davvero oltre il sogno più sfrenato.

Ci è riuscito nello scorso fine settimana Sandro Aruvaino, portiere dell'UOW'02, la cui perfetta ‘bicicletta' a centro area ha lasciato di sasso il suo pari ruolo del RKVV Vaesrade, che ha visto il pallone insaccarsi alle sue spalle e poi ha assistito allo scatenarsi dell'esultanza sfrenata degli avversari intorno all'eroe di giornata. La squadra di Aruvaino stava perdendo per 2-1 in in match di Quarta Divisione, ovvero il settimo livello del calcio dilettantistico olandese, ed allora a tempo ormai quasi scaduto l'estremo difensore si è lanciato nell'area dei padroni di casa alla ricerca del miracolo, in occasione di un calcio di punizione dalla trequarti.

Era la classica ultimissima occasione per pareggiare, la palla è spiovuta in area, è stata colpita di testa da un giocatore dell'UOW'02 che l'ha fatta impennare e poi ricaduta giù per la rovesciata di Aruvaino, che l'ha impattata come meglio non avrebbe potuto fare. Sono seguite le comprensibili scene di giubilo da conservare per sempre nella memoria.

Era il 98′, il match si è concluso col risultato di 2-2, ma ovviamente è stato celebrato come una vittoria dagli ospiti e come un trionfo per Aruvaino: "Sono andato in attacco, la palla è arrivata perfettamente davanti ai miei piedi. È stato fantastico".

Il gol del portiere olandese ha precedenti eccellenti come Alisson di testa in un West Bromwich-Liverpool del maggio 2021, ed anche in Italia ricordiamo i vari Rampulla, Taibi e Brignoli, per tacere ovviamente dei portieri goleador con rigori e punizioni come Higuita, Chilavert e Rogerio Ceni, ma una rete realizzata in maniera così spettacolare da un estremo difensore è davvero difficile da ricordare.