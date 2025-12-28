Il portiere del Sudan crolla di colpo e poi si riprende come se nulla fosse: mistero in Coppa d’Africa

Tra i momenti più curiosi di questa edizione della Coppa d'Africa, ancora nella fase iniziale, c'è senza dubbio quanto accaduto in Guinea Equatoriale-Sudan. Protagonista l'estremo difensore della formazione sudanese Monged Elneel che, a un certo punto del primo tempo, è letteralmente crollato sul terreno di gioco. Una scena tremenda che ha scatenato momenti di grande apprensione. Tutto rientrato però in pochi minuti per un misterioso malore.

Elneel crolla in Coppa d'Africa nel match contro la Guinea

Elneel si trovava tutto solo nella sua area di rigore, mentre il gioco ristagnava dall'altra parte del campo. Ha fatto qualche passo in avanti per avvicinarsi al limite, entrando nella lunetta, e poi ecco che il portiere, irrigiditosi, è caduto in avanti, riuscendo appena ad attutire il colpo con le braccia. Apparentemente privo di sensi, l'estremo difensore del Sudan è subito stato soccorso dai sanitari e anche dai giocatori.

Il portiere del Sudan gioca come se nulla fosse

Dopo qualche secondo si è alzato sulle sue gambe e si è sottoposto alle cure del caso e ai controlli. Acqua sul viso, domande per cercare di capire la genesi del malore e poi qualche momento per riprendersi. Chi pensava che Monged Elneel potesse lasciare il campo è rimasto spiazzato, visto che il ragazzo è rimasto tra i pali dopo aver rassicurato tutti. Non ne ha voluto sapere di uscire e ha voluto fortemente continuare il suo match.

Cosa è successo? Difficile dirlo, perché Elneel non ha subito nemmeno un colpo di calore ed è subito tornato nella sua posizione per giocare, restando poi in campo fino alla fine. Insomma un piccolo mistero su quanto accaduto. Ha festeggiato con i suoi compagni il successo prezioso del Sudan questo ragazzo che non è proprio un portiere di primissimo livello. Infatti, attualmente gioca per l'El Merriekh, una squadra del Sud Sudan. Piccolo spavento ma clean sheet per il portiere africano, che ha celebrato il gol segnato da Saul Coco, giocatore che conosciamo bene visto che milita in Serie A nel Torino.