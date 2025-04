Il particolare rituale di Ederson: il portiere lo compie da 8 anni in ogni partita del Manchester City

video suggerito

Il portiere brasiliano Ederson ha dichiarato che in tutte le 361 partite disputate con il Manchester City ha indossato la stessa biancheria intima.

A cura di Alessio Morra

Da otto anni il portiere brasiliano Ederson è il titolare del Manchester City. Per Guardiola è stato inamovibile, ed ha contribuito ha questa valanghe di trofei, su tutti la Champions League del 2023. Quest'anno la titolarità non ce l'ha più in modo assoluto, il posto lo ha diviso con Ortega. Ma del City sarà sempre una leggenda. Ha giocato 361 partite con la maglia dei Citizens e in ognuna di quelle partite ha indossato lo stesso paio di boxer.

Il particolarissimo rituale scaramantico di Ederson

La scaramanzia, si sa, è una componente forte nello sport. C'è chi lo maschera e chi no. La storia è piena di atleti scaramantici. L'elenco è lungo: dalle bottigliette di Nadal, ai pantaloncini di Michael Jordan, passando per le scarpette di Toni Kroos e il bacio propiziatorio di Blanc a Barthez. A quest'elenco si aggiunge pure Ederson Moraes, noto solo con il nome di battesimo. Il portiere del Manchester City è stato protagonista del programma ‘Match of the Day' della BBC.

Il portiere del Manchester City confessa tutto a Given

Ederson ha rilasciato un'intervista a Shay Given, ex fenomenale portiere irlandese di Newcastle e Manchester City. Una lunga chiacchierata nella quale Given ha chiesto al numero uno di Guardiola se avesse una superstizione. Ederson non si è nascosto e candidamente ha svelato tutto dicendo che in questi otto anni ogni volta che è sceso in campo con il Manchester City ha indossato lo stesso paio di mutande: "Ho solo una superstizione. Gioco ogni partita con la stessa biancheria intima. Le stesse da otto anni". Given gli ha risposto: "Non devono essere in ottime condizioni".

