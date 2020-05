Il Parma da lunedì va in ritiro, ma due calciatori sono positivi

Il club emiliano ha reso noto che due calciatori sono risultati positivi dopo un test, ma poi fortunatamente sono stati trovati negativi. I calciatori del Parma, dei quali non sono stati comunicati i nomi, sono entrambi asintomatici e sono in buone condizioni. Entrambi sono stati posti in isolamento.