Il Napoli ha pareggiato senza reti nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta, disputata allo Stadio Diego Armando Maradona. Un risultato che, in vista del match di ritorno in programma a Bergamo, mette i nerazzurri in una condizione di leggero vantaggio. Gattuso per qualificarsi alla finale è costretto ad uscire dal Gewiss Stadium con un risultato positivo, consapevole che con lo 0-0 si andrebbe ai supplementari. Un'impresa non facile alla luce del valore della Dea che ha messo in difficoltà e non poco gli azzurri nel primo round. Come se non bastasse poi, il Napoli dovrà fare a meno anche di Koulibaly alle prese con il Covid.

Quello visto nel match d'andata non è stato certo il miglior Napoli della stagione anzi. Gli azzurri hanno dovuto fare i conti con la solita Atalanta brillante, pericolosa in più occasione. Ospina alla fine è risultato come il migliore in campo, in una squadra poco ispirata dalla metà campo in su. Gattuso spera di ricevere risposte importanti dai suoi e conquistare la finale di Coppa Italia contro la vincente di Juventus-Inter, che potrebbe rappresentare un'iniezione di entusiasmo in vista del prosieguo della stagione.

Il Napoli si qualifica alla finale di Coppa Italia se…

Il Napoli per qualificarsi alla finale di Coppa Italia dovrà necessariamente fare risultato in casa dell'Atalanta. Dopo lo 0-0 dell'andata gli azzurri anche con un pareggio con gol al termine dei tempi regolamentari sarebbero qualificati. In caso di nuovo incrocio senza gol al 90′, la sfida proseguirà ai supplementari. Ecco tutte le combinazioni: