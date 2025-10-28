Il Napoli annuncia il ritorno di Lukaku dopo l’infortunio e i tempi di recupero di De Bruyne

Romelu Lukaku è vicino al recupero dopo l’infortunio subito in estate. Ad annunciarlo è stato Lele Oriali, coordinatore sportivo dell’area tecnica del Napoli: “Rientra questa settimana”.

Lele Oriali, coordinatore sportivo dell'area tecnica del Napoli, intervenendo ai microfoni di DAZN nel prepartita di Lecce-Napoli ha dato diverse notizie sulla squadra di Antonio Conte. Su tutte quelle riguardanti gli infortunati: i nuovi e i vecchi. A partire da Romelu Lukaku. L'attaccante belga non è riuscito nemmeno a iniziare il campionato dopo essersi infortunato in amichevole durante il ritiro subendo la lesione del retto femorale ma il peggio sembra essere ormai passato. A dirlo è stato proprio Oriali che ha parlato del ritorno di Big Rom:

"Rientra Lukaku, ogni tanto ci dimentichiamo che anche lui si è fatto male anche prima del campionato e non l'abbiamo mai visto – spiega Oriali che poi aggiunge -. Romelu rientra questa settimana e speriamo di recuperarlo prima". Il giocatore infatti è atteso in tribuna allo stadio Diego Armando Maradona per assistere a Napoli-Como in programma il prossimo sabato 2 novembre. Non è chiaro se Lukaku rientri in gruppo o meno, ma sicuramente sarà a Napoli e inizierà gradualmente il suo programma di recupero per tornare a pieno regime a disposizione di Conte. Diversa invece è la situazione di De Bruyne.

Il coordinatore sportivo dell'area tecnica del Napoli ha parlato anche della situazione relativa al fantasista belga infortunatosi dopo aver calciato il rigore tanto discusso contro l'Inter lo scorso sabato in campionato: "Su De Bruyne non sappiamo ancora nulla, l'intervento avverrà domani e dopo l'intervento sapremo, ma si parla sempre di un recupero che va dai 3 ai 4 mesi – ha spiegato aggiungendo -. Peccato perché si era inserito bene e ci stava dando una mano a tutti anche dal punto di vista dell'esperienza"

Oriali ha poi spiegato: "Dispiace, ma non sto qui ad elencare tutti gli infortuni ma siamo sempre riusciti a sopperire a questi, e sapremo fare lo stesso anche con quello di Kevin". Nulla da dire invece sul caos successo contro l'Inter in campionato: "La sconfitta contro il PSV bisogna tenerla sempre come avvertimento ma in generale le partite dobbiamo affrontarle sempre – ha spiegato per poi concludere il suo discorso in diretta tv -. Prima della partita con l'Inter l'umore di tutti non era dei migliori, così come di Conte".