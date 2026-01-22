Il minuto folle del Nottingham Forest: rigore sbagliato, poi un beffardo autogol e la partita è persa

Il Braga ha battuto 1-0 il Nottingham Forest nella 7ª giornata di Europa League. Il club inglese nel secondo tempo ha vissuto un minuto assurdo: prima il rigore sbagliato, poi un autogol beffardo.

Il Nottingham Forest ha vissuto un minuto folle. Tutto quello che poteva andare storto è andato. Una cosa che si può immaginare solo nei peggiori incubi. Nella parte di Europa League con il Braga il Forest al 53′ sbaglia un calcio di rigore, un minuto dopo nemmeno subisce un gol, che si è fatto da solo: rigore fallito e autogol. A farlo apposta era davvero difficile.

Gibbs White sbaglia un calcio di rigore

Braga-Nottingham Forest era una delle partite di cartello della settima giornata di Europa League. La squadra portoghese è partita bene e vincendo aveva la chance di mettersi tra le prime otto, che accedono direttamente agli ottavi senza i playoff, a un turno dal termine. Mentre il Nottingham, che in Premier lotta per non retrocedere, aveva bisogno di un punto per mettersi al sicuro. All'intervallo è 0-0.

Yates realizza un autogol clamoroso

Tra l'ottavo e il nono minuto del secondo tempo accade di tutto. La tempesta perfetta per il Nottingham Forest, che si procura un calcio di rigore. Un'occasione d'oro per sbloccare il risultato. Dal dischetto si presenta Morgan Gibbs White, che si fa respingere la conclusione dal portiere Lucas Hornicek. Il Braga non si ferma a celebrare la parata, riparte e dopo meno di un minuto trova il gol dell'1-0, lo trova con un bel pizzico di fortuna sfruttando l'autogol di Yates.

La delusione di Yates dopo aver realizzato l’autogol nella partita di Europa League con il Braga.

Braga-Nottingham Forest 1-0

Quell'autorete ha deciso la partita, che permette al Braga di scalare la classifica. L'1-0 porta il Braga al quinto posto con 16 punti, per un punto i portoghesi sono davanti alla Roma. Il Nottingham Forest invece resta con 11 punti ed è quindicesimo in classifica, ma nonostante la sconfitta riesce a ottenere la qualificazione ai playoff di Europa League con un turno d'anticipo. Ma intanto questo ko resta e la beffa è clamorosa, con questo minuto di follia per il club inglese, che sta acquistando Lorenzo Lucca dal Napoli.