Il minuto di silenzio per Rocco Commisso in Bologna-Fiorentina è stato rovinato da urla becere

Il minuto di silenzio per ricordare Rocco Commisso poco prima di Bologna-Fiorentina è stato rovinato da urla poco rispettose provenienti dalle tribune del Dall’Ara. Gli applausi del resto dello stadio hanno tentato di metterli a tacere.

Bologna-Fiorentina si sta giocando regolarmente nonostante la morte del presidente viola Rocco Commisso. Al Dall'Ara c'era un clima surreale, di grande dolore per la scomparsa di un grande uomo, un presidente che amava il calcio, lo sport e la sua Fiorentina. E anche per questo c'era grande attesa per il minuto di silenzio imposto anche a tutte le altre partite di questo turno di Serie A. Un momento di raccolta da parte di entrambe le squadre, rovinato però in parte da alcuni cori di disturbo provenienti dalle tribune.

Insulti, parole fuori luogo, cori, non è chiaro di preciso cosa sia stato detto dalle tribune del Dall'Ara, ma il silenzio è stato rotto proprio da quei fastidiosi rumori di disturbo che hanno rovinato in parte quel momento di raccolta da parte della Fiorentina, del Bologna e di tutti coloro i quali avrebbero voluto ricordare Commisso al meglio. Immediatamente però tutto il resto della stadio, che nel frattempo cercava di zittire queste persone, ha dato il via a un lunghissimo applauso con l'obiettivo proprio di mettere a tacere quelle urla a dir poco inappropriate e poco rispettose.

Già da ieri negli stadi italiani, a cominciare dall'anticipo Udinese-Inter, c'è stato un minuto di silenzio proprio per ricordare Commisso. La società viola, tramite un comunicato, inoltre, aveva espresso la volontà di non voler fermare le partite ufficiali di tutte le squadre della Fiorentina previste nel weekend proprio per onorare la sua memoria al meglio. Nel frattempo al Dall'Ara di Bologna, nel settore occupato dai tifosi della Fiorentina, è comparso uno striscione con su scritto: "Ciao presidente". Un omaggio della curva Fiesole per il presidente della viola.

In campo invece giocatori della Fiorentina hanno fatto il riscaldamento con una maglia commemorativa con il numero 1 e la scritta Rocco sulla schiena giocando con il lutto al braccio. Prima della partita la squadra è andata sotto la curva per raccogliere l'applauso dei tifosi. Anche in panchina alcuni componenti dello staff indossano una maglietta commemorativa. Durante il minuto di silenzio, prima che qualcuno tentasse di rovinarlo, sui maxischermi veniva proiettata una foto di Commisso. I funerali del presidente della Fiorentina deceduto tra venerdì e sabato saranno celebrati a New York mercoledì prossimo, nella cattedrale di San Patrizio.