Il Milan è tornato ad allenarsi dopo il pareggio nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United. La squadra di Pioli sta cercando di preparare al meglio la sfida di campionato contro il Napoli a ‘San Siro'. Già privo di Ibrahimovic, Mandzukic e Bennacer e con Rebic e Romagnoli che si sono allenati a parte, il tecnico dei rossoneri avrà gli uomini contati contro la squadra di Gattuso. Ecco perché la notizia migliore arriva dal campo: Calhanoglu e Theo Hernandez si sono allenati con il gruppo.

Due elementi fondamentali nello scacchiere tattico di Pioli e che hanno fatto la fortuna del Milan dal post lockdown ad oggi. Non è detto però che i due partiranno dal primo minuto. Il turco stava già attraversando un periodo di forma difficile prima dell'infortunio con un calo di rendimento netto rispetto ad inizio stagione. Per quanto riguarda il francese invece, è chiaro che la sua presenza possa essere di vitale importanza per i rossoneri per cercare di mettere in difficoltà gli azzurri lungo le corsie laterali.

La probabile formazione del Milan contro il Napoli

Sia Calhanoglu che Theo Hernandez, allenandosi con il gruppo, hanno dunque dimostrato di essere sulla via del recupero. Pioli ha sofferto molto l'assenza del turco che con i suoi strappi è spesso capace di cambiare marcia alla manovra rossonero. Ad ogni modo il tecnico rossonero potrebbe comunque confermare il modulo 4-2-3-1 con Calabria, Tomori, Kjaer e proprio Theo Hernandez nel ruolo di terzino sinistro. Nel caso in cui Pioli non volesse rischiare il francese, sarebbe pronto Dalot.

A centrocampo, la linea mediana sarà affidata a Kessiè e Tonali con il tridente offensivo formato da Saelemaekers, Krunic e Castillejo alle spalle dell'unica punta che sarà Leao. Sulla trequarti dunque sarà confermato Krunic anche se quest'ultimo è in ballottaggio con Brahim Diaz. Per Calhanoglu probabilmente sarà riservato una buona parte di gara nella ripresa. Ma in una sfida così importante come quella contro il Napoli, c'è da vendere cara la pelle per tenere il passo dell'Inter.