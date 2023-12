Il meteorologo Thiery legge le previsioni in portoghese su Rai 3: è “colpa” di Mourinho È un omaggio speciale dedicato al tecnico della Roma, di cui è tifoso. C’è un cuore che batte (anche) nel cuore della perturbazione di cui racconta il movimento a partire dal Portogallo fino ad avvolgere l’Italia.

José Mourinho e il meteorologo, Filippo Thiery, che hallo Special One ha fatto una dedica speciale in diretta.

L'intervista fatta in lingua portoghese da José Mourinho dopo la vittoria della Roma contro il Sassuolo ha destato scalpore. Perché l'ha fatto? In aperta polemica per l'interpretazione errata, a suo dire, delle parole pronunciate alla vigilia della partita di Reggio Emilia. In conferenza stampa aveva alzato il sopracciglio e sollevato obiezioni nei confronti dell'arbitro, Marcenaro: "Vedrete che Mancini prenderà un giallo dopo 10 minuti e salterà la Fiorentina. Nemmeno il Var (Di Bello, ndr) mi lascia tranquillo". Considerazioni alle quali s'era aggiunto anche il giudizio sull'atteggiamento poco sportivo di Berardi, divenuto anche oggetto di botta e risposta con Dionisi.

Quella decisione eclatante dello Special One ha sì ricevuto critiche per la teatralità e l'opportunità delle motivazioni ma ha fatto anche proseliti per il coraggio e per la personalità mostrati ancora una volta dal manager lusitano. Teme nulla, nemmeno gli fa paura mettersi di traverso rispetto al sistema arbitrale o la possibilità che, per effetto del deferimento ricevuto, possa pagare a caro prezzo le sue esternazioni.

Thiery legge le previsioni in lingua lusitana durante la trasmissione Geo su Rai 3.

Filippo Thiery, meteorologo presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ha voluto rendere omaggio a Mourinho all'interno della trasmissione Geo, su Rai 3. "Ogni promessa è un debito", è stato il messaggio condiviso sui social per spiegare la scelta di dare le previsioni in portoghese quale dedica all'allenatore della ‘magica' di cui è orgogliosamente tifoso. "Chiedendo umilmente scusa ai lusitani – ha aggiunto – nella consapevolezza che la combinazione fra la totale ignoranza della lingua e l'inevitabile emozione ha dato risultati ampiamente sotto la soglia della sufficienza, ma quel che contava era l'idea".

C'è un cuore che batte (anche) nel cuore della perturbazione di cui racconta il movimento a partire dalla Penisola iberica (a cominciare proprio dal Portogallo) fino ad avvolgere l'Italia. E fa un'altra citazione che ai sostenitori capitolini un po' provoca la pelle d'oca.

"A corredo del tweet precedente, vorrei sottolineare come perturbação abbia per noi lo stesso identico problema di pronuncia di Falção, a suo tempo distorto in tutti i modi possibili, da cui il celebre pezzo del cantautore brasiliano Jorge Ben, annata 1983".

Basta dare un'occhiata al suo account per comprendere quanto la passione per la Roma sia qualcosa di endemico, una fiamma così viva che nemmeno tutte le correnti gelide che arrivano dall'Artico possono spegnere. Domenica scorsa augurò, sempre in rigorosa lingua lusitana una buona giornata i tifosi della Roma.

"Bom dia a todos os torcedores da Roma", scrisse condividendo un altro messaggio risalente ad agosto scorso dal quale si evince quanto la stima nei confronti di Mourinho faccia irruzione come l'anticiclone della venerazione. "Quando sei in giro per la Spagna, ma in omaggio a José Mourinho ti concedi una deviazione appositamente per sconfinare qualche minuto in terra lusitana (non ho scattato foto in cui baciavo il suolo perché, nonostante tutto, sono una persona morigerata, ma il senso era quello)".