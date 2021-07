Il messaggio in codice nelle foto di Locatelli e Pjanic: lo hanno fatto sotto gli occhi di tutti Sembrano essere foto di momenti spensierati trascorsi durante le vacanze, ed invece le immagini postate a distanza di poco tempo su Instagram da Manuel Locatelli e Miralem Pjanic contengono un messaggio in codice che le lega l’una all’altra: sta succedendo qualcosa ed è proprio sotto i nostri occhi.

A cura di Paolo Fiorenza

Che la Juventus voglia riportare a casa Miralem Pjanic ed affiancargli Manuel Locatelli non è un segreto: il centrocampo è il reparto che maggiormente ha mostrato difficoltà nella scorsa stagione sotto la gestione Pirlo e certamente le colpe non erano tutte del defenestrato Maestro. Dunque appena tornato in sella, Massimiliano Allegri ha chiesto alla dirigenza bianconera di concentrare gli sforzi di mercato soprattutto in quella zona del campo. Parola d'ordine: qualità.

Il tecnico toscano sa bene cosa può offrire in tal senso Pjanic, con cui ha condiviso un triennio a Torino: il bosniaco a 31 anni ha ancora tanto calcio di alto livello nei suoi scarpini, a dispetto del fallimento – per certi versi inspiegabile, visto che Koeman non gli ha dato chance – nella stagione appena conclusasi a Barcellona. Quanto a Locatelli, la Juve è su di lui da tempo e gli Europei trionfali dell'Italia, in cui è stato protagonista, hanno rafforzato l'intenzione bianconera di portarselo a casa.

Il problema resta convincere il Sassuolo con formule ‘creative' che in qualche modo accontentino la richiesta del club emiliano di 40 milioni per il cartellino del 23enne centrocampista. Per Pjanic la strada sembra più agevole da questo punto di vista: il Barcellona non vede l'ora di disfarsi del pesante ingaggio del bosniaco e il costo dell'affare sarebbe distante anni luce dalla valutazione di 60 milioni (più 5 di bonus) che ne era stata fatta l'estate scorsa nell'ambito dello scambio con Arthur.

L'ultimo tassello, ovvero la volontà dei giocatori, è già andato a posto: vogliono entrambi la Juventus. Il doppio post su Instagram – prima di Locatelli poi di Pjanic – contiene il medesimo messaggio in codice: la didascalia a fianco della foto. Soltanto una parola, ma non una qualsiasi: "Calma". Ovvero il mantra di Max Allegri, pronunciato con la sua inconfondibile C aspirata toscana. Con un po' di ‘halma' insomma si arriverà a dama, in questo disegno dietro il quale c'è un grande vecchio. Anzi, c'è una Vecchia Signora.