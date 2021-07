Pjanic scappa dal Barcellona: una parola lo tradisce, vuole la Juventus Miralem Pjanic vuole lasciare il Barcellona prima della partenza per la tournée in Germania. Il centrocampista bosniaco, letteralmente in fuga, ha postato sui social un’immagine con una didascalia emblematica. Un riferimento al possibile ritorno in Italia: sempre più vicino il nuovo approdo nella Juve di Allegri.

A cura di Marco Beltrami

Miralem Pjanic è letteralmente in fuga dal Barcellona. Non è un mistero la volontà del bosniaco di lasciare la Catalogna dopo una sola stagione, con la speranza di tornare protagonista. Il classe 1990 ha fretta e non vuole prendere parte alla tournée tedesca dei blaugrana che inizierà il 28 luglio. L'obiettivo dunque è quello di accelerare i tempi per un addio già ampiamente metabolizzato anche dal Barça, che vuole assecondare le sue richieste, giovandone a livello economico. Ma dove andrà a finire? La principale indiziata è la Juventus, con Pjanic che nelle ultime ore ha offerto un indizio su Instagram.

Non ci sono dubbi sul futuro di Pjanic lontano dal Barcellona. Come appreso da Sport, la volontà di Miralem è quella di dire addio ai catalani entro il 28 luglio, data d'inizio della prima tappa pre-season della formazione di Koeman in Germania, nel Baden-Württemberg. Il suo agente sta accelerando i tempi per facilitare il tutto, e per permettere al suo assistito di mettersi subito al lavoro con la sua nuova squadra.

Sempre secondo la stampa spagnola, contatti avviati con la Juventus, che dopo il via libera di Allegri, si sta muovendo sulla base di un prestito annuale con opzione per il secondo. La chiave è rappresentata dalla questione stipendio: il Barcellona non ha alcuna intenzione di accollarsi l'alto ingaggio del calciatore, un ostacolo alla sua potenziale cessione. Anche per questo Pjanic ha deciso di ridursi lo stipendio, in modo tale da facilitare il ritorno in bianconero.

E a far pensare che per l'addio sia solo questione di tempo, ci ha pensato proprio il giocatore, su Instagram. L'ultima foto postata da Pjanic con la didascalia "Calma" sembra un possibile riferimento al suo possibile ritorno in Italia. E in tanti non hanno potuto fare a meno di citare il celebre "halma" (con la C aspirata toscana) di Max Allegri.