Hirving El Chucky Lozano sta bene. Dopo il tremendo infortunio rimediato nella partita di Gold Cup tra Messico e Trinidad&Tobago, giocata tra sabato e domenica notte, l'attaccante del Napoli ha rassicurato tutti con un videomessaggio postato sui social, in cui appare in condizioni decisamente migliori, nonostante indossi un collare per immobilizzare il collo e abbia un occhio praticamente chiuso: "Molte grazie per l'appoggio e per esservi interessati di come stessi. Grazie a Dio è andato tutto molto bene. Un abbraccio a tutti, grazie".

Le condizioni di Lozano

Tirano, così, un sospiro di sollievo i tifosi messicani, quelli del Napoli, ma anche tutti gli appassionati di calcio, rimasti attoniti e spaventati nel vedere il terribile impatto tra il volto di Lozano e il ginocchio del portiere avversario Marvin Phillips. Il giocatore del Napoli, entrato in area palla al piede dopo uno scambio con un compagno, è stato spinto da dietro ed è finito contro l'estremo difensore avversario. Il messicano ha perso i sensi e, grazie all'intervento dei sanitari, è stato rianimato e gli è stato stabilizzato il collo. È stato immediatamente portato in ospedale, dove è stato operato al volto per suturare la ferita apertasi molto vicino all'occhio sinistro e per sottoporsi a una risonanza magnetica che, fortunatamente, ha dato esito negativo.

Il Napoli ha rassicurato i tifosi riguardo le condizioni del Chucky, informando di come questo sia costantemente in contatto con il dottor Canonico, medico del club. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad accertamenti neurologici e, nel frattempo, resterà in albergo. Sembra essere scongiurata, almeno per ora, l'ipotesi di un'operazione all'occhio, ventilata subito dopo il terribile infortunio. La federazione messicana, in un comunicato diramato sulle condizioni di Lozano, ha parlato di 4-6 settimane come tempi di recupero plausibili. La sua Gold Cup, dunque, è finita praticamente ancora prima di iniziare, mentre non è ancora chiaro quando il calciatore farà rientro in Italia, a Napoli. La notizia più importante, però, è che il ragazzo adesso sta bene, poiché non era per nulla scontato dopo il bruttissimo colpo rimediato.