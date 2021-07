Lo scontro di gioco tra Lozano e il portiere del Trinidad&Tobago, Marvin Phillip, è stato davvero spaventoso. L'attaccante messicano del Napoli, nel corso della sfida valida per la prima giornata della Gold Cup, è rimasto a terra apparentemente privo di sensi. La ginocchiata dell'estremo difensore avversario è stata davvero forte. Lozano è stato ricoverato immediatamente d'urgenza in ospedale dopo essere stato stabilizzato in campo. Le immagini sono state terribili con il giocatore che ha lasciato il terreno di gioco cosciente ma con una borsa di ghiaccio sull'occhio.

In campo i giocatori hanno avuto subito la percezione che fosse accaduto qualcosa di grave. Dopo l'impatto il "Chucky" Lozano ha perso conoscenza e ha subito un taglio allarmante nella zona dell'occhio in alto a sinistra. Ecco perché in questo momento, oltre al taglio sul viso, c'è la preoccupazione per una lesione nella zona cervicale, perché nell'azione ha subito un movimento improvviso del collo. Un rischio che per il momento pare scongiurato anche se non è ancora esclusa un'operazione all'occhio.

Le prime notizie ufficiali hanno comunque rivelato che Lozano in questo momento sia stabile e cosciente in ospedale in attesa di accertamenti. Di certo in campo non tutti si erano accorti della gravità dell'infortunio. Il giocatore era rimasto a terra dopo lo scontro di gioco ma i compagni di squadra, inizialmente, hanno principalmente protestato con l’arbitro per un presunto rigore per un fallo precedente proprio su Lozano. Nel frattempo il giocatore del Napoli ha perso conoscenza ed è rimasto svenuto per diversi minuti prima di essere trasportato di corsa in ospedale. Al momento pare essere esclusa una frattura al cranio come si poteva temere inizialmente visto il tipo di impatto.

Non dovrà essere operato al cervello ma potrebbe invece subire un intervento all'occhio uscito malconcio dopo il violentissimo scontro con il portiere avversario. Non è chiaro quali possano essere le conseguenze sulla sua futura carriera calcistica. Sta di fatto che il Napoli è costantemente in contatto con lo staff medico e la federazione messicana per essere informato su cosa stia accadendo al giocatore. I medici sembrano fiduciosi ma ovviamente nessuno ancora si sbilancia. La cosa più importante è che in questo momento il giocatore sia cosciente nonostante il ricovero in ospedale.