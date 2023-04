Il messaggio del Monza per Silvio Berlusconi: “Chi ci crede vince, forza presidente” Il Monza ha pubblicato un video per esprimere la sua vicinanza al presidente Silvio Berlusconi su tutti i suoi profili social.

A cura di Vito Lamorte

"Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince. Forza presidente, ti aspettiamo". Questo il messaggio che la squadra del Monza, insieme allo staff tecnico e tutto il personale, ha voluto dare a Silvio Berlusconi con un video pubblicato su tutti i social del club. C'e grande apprensione per le condizioni di salute del Cavaliere, che ha trascorso la notte nel reparto di terapia intensiva: la situazione è grave ma stabile.

Quella che è stata pronunciata dai tesserati del Monza è una frase storica di Berlusconi, che ha ripetuto in più di un'occasione in questi ultimi anni anche al cospetto della squadra.

Il patron della squadra brianzola da ieri è ricoverato in ospedale San Raffaele di Milano dopo un affanno respiratorio: nelle ultime ore è arrivata una nota firmata dai prof. Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri in cui si afferma che "il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare. L'evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui Egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l'assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta. La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell'infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell'iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti".

Nelle scorse ore attraverso un tweet sul proprio profilo ufficiale, il Monza e Adriano Galliani avevano già espresso la loro vicinanza a Berlusconi: "Affettuosi auguri, caro Presidente, da tutta la grande famiglia biancorossa. Adriano Galliani".

Sono ore di grande apprensione anche al centro sportivo Monzello, intitolato a Luigi Berlusconi, per le notizie sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ma mister Raffaele Palladino e i ragazzi sono scesi in campo per allenarsi in vista della gara di sabato in casa dell'Udinese.