Silvio Berlusconi ancora ricoverato in terapia intensiva, le notizie di oggi sulle condizioni di salute

Secondo le fonti, Silvio Berlusconi si sarebbe recato in ospedale ieri – mercoledì 5 aprile – in seguito ad un affanno respiratorio. A quel punto, però, sono emersi problemi cardiovascolari: il leader di Forza Italia, infatti, è stato spostato nel reparto di terapia intensiva cardiotoracica, dove ha trascorso la notte. Questa mattina non mancano sui giornali le ricostruzioni sulle sue condizioni di salute: molti parlano di problemi di respirazione, tanto che Berlusconi avrebbe detto "mi manca l'aria", prima del ricovero. Il suo medico, Alberto Zangrillo, non ha però rilasciato dichiarazioni ufficiali. Ieri notte, lasciando l'ospedale, ha invitato i giornalisti presenti ad "andare a dormire".