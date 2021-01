Pochi soldi da investire, il calciomercato che domani – 4 gennaio – apre i battenti (li chiuderà il 1° febbraio) sarà all'insegna dell'austerità e delle operazioni che verranno condotte nel solco degli scambi e della reciproca convenienza. Dopo il messaggio arrivato, forte e chiaro, allo staff dirigenziale e tecnico, è l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, a confermare come si muoveranno i nerazzurri nelle prossime settimane, quelle che scandiscono la finestra invernale delle trattative.

Il mercato, Marotta: "Niente operazioni rilevanti"

"Non ci saranno investimenti – ha ammesso nell'intervento a Sky – per garantire l’equilibrio economico finanziario. In questo momento di contrazione economica provocata dalla riduzione degli introiti le società non faranno operazioni rilevanti". Ceduto Nainggolan al Cagliari, la prossima mossa sarà formalizzare anche l'addio a Eriksen, che nel giro di un anno s'è rivelato un fallimento, sia dal punto di vista sportivo sia economico.

Le voci di cessione dell'Inter, smentite da Suning

Altro tema caldo delle ultime ore: le voci sulla possibilità che il Gruppo Suning metta addirittura in vendita la società. Indiscrezioni che sono rimaste tali e smentite dalla stessa proprietà cinese. Vero, invece, che si va a caccia di ulteriori risorse per finanziare il progetto e assicurare stabilità gestionale ma non c'è alcun pericolo che il presidente, Zhang, molli la presa