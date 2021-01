Da lunedì 4 gennaio fino alle ore 20.00 di lunedì 1 febbraio 2021. Sono queste le date della sessione invernale di calciomercato durante la quale sarà possibile formalizzare e depositare i contratti. La consueta finestra di ‘riparazione' spesso usata dalle società per piazzare affari a prezzo di costo, vendere quei calciatori in esubero così da alleggerire i bilanci oppure chiudere trattative in prospettiva.

Perché il calciomercato invernale si chiude il 1° febbraio

La novità della sessione invernale del mercato di gennaio è rappresentata dal giorno di chiusura. Non più il 31 gennaio, come accadeva abitualmente, ma un giorno più tardi (il 1° febbraio). Perché questo spostamento della data di 24 ore? Il motivo è da ricercare nel calendario di Serie A: il giorno 31, infatti, si disputeranno le partite della 20sima giornata.

Operazioni di mercato condizionate dal Covid

Quest'anno, a causa della crisi economica provocata dalla pandemia (che ha stoppato i campionati per un lungo periodo e provocato la riduzione drastica degli introiti) le operazioni condotte dai club saranno di basso profilo. Nessuna follia, niente spese extra-budget. Sì soprattutto agli scambi, che possono rappresentare reciproca utilità, e alle cessioni.

Le trattative più calde di gennaio 2021

Uno dei primissimi nuovi acquisti annunciati sarà l'ufficializzazione del trasferimento di Radja Nainggolan, che passa dall'Inter al Cagliari: il centrocampista belga sarà effettivamente a disposizione dei sardi a partire dal 4 gennaio (il giorno dopo la 15sima giornata di campionato, la prima del 2021) ecco perché salta la gara di campionato con il Napoli. Sarà interessante anche seguire l'evoluzione della situazione di calciatori come Milik, Llorente, il Papu Gomez ed Eriksen: tutti in uscita per motivazioni differenti da Napoli, Atalanta e Inter.