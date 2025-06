video suggerito

Il Manchester City manda un messaggio a De Bruyne e al Napoli dopo l’annuncio: un gesto di classe Con l’annuncio ufficiale del presidente, De Laurentiis, è iniziata la nuova avventura del capitano del Belgio in azzurro. Tra i tanti commenti, spiccano anche quegli degli ex club, inglese e Wolfsburg. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kevin De Bruyne è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. L'annuncio del presidente, Aurelio De Laurentiis, è arrivato nel pomeriggio dopo le visite mediche e la firma messa in calce al contratto dal belga. "Sono qui", le primissime parole seguite da "Benevenuto Kevin", che è stato il classico messaggio del massimo dirigente. Re Kevin è qui ha scritto il club e lo ha condiviso sui social, proponendo la foto del calciatore seduto su un trono e sullo sfondo il Vesuvio. Da Manchester, sponda City, sono stati tantissimi i tifosi che, oltre a fargli gli auguri per la nuova avventura, si sono detti pronti a seguirne le gesta anche in maglia azzurra.

La stessa società inglese, pochi minuti dopo l'intervento del patron su X e le grafiche aggiornate, ha voluto testimoniare (ancora una volta) gratitudine al giocatore che ha scritto le pagine più belle della storia dei Citizens. "Ti auguriamo tutto il meglio", è stata la frase semplice scritta a margine di uno dei primi post del Napoli. "Con lui vi divertirete", ha aggiunto il Wolfsburg (formazione tedesca di cui il belga ha vestito la casacca nel corso della carriera).

Nella pletora dei commenti ce n'è uno in particolare che ha riscosso molti consensi. È quello di Juan Jesus: "Il messaggio gli è arrivato secondo me", le parole del difensore brasiliano che fanno riferimento a un altro post nel quale sembrò spianare la strada al belga. Nel giorno "dell'ultimo ballo" di De Bruyne con il Manchester City fu proprio il centrale dei partenopei a infiammare il popolo di sostenitori scrivendo direttamente al futuro compagno di rosa. "Ti aspettiamo KDB" fu il commento del difensore, con tanto di emoticons rappresentanti un cuore azzurro e un vulcano

De Bruyne ha firmato un contratto biennale (con opzione per un altro anno) con ingaggio da 6 milioni netti a stagione. Ha ricevuto un bonus alla firma di 10 milioni ed è il pezzo pregiato di una campagna acquisti sontuosa e ancora lunga.

Il capitano del Belgio ha giocato 40 partite in tutte le competizioni con il City nell'ultima stagione (6 gol, 8 assist), durante la quale è tornato dopo alcuni infortuni che ne hanno frenato il rendimento. De Bruyne ha collezionato nel complesso 422 presenze in tutte le competizioni con il club di Manchester, realizzando 108 gol e lasciando il segno con 177 assist. A Napoli ritrova Romelu Lukaku, compagno in nazionale. E Dries Mertens gli ha già spiegato tutto.