Il Liverpool perde col Galatasaray, Carragher durissimo: “Al momento non gioca a calcio, gioca a basket”

Jamie Carragher non ha usato mezzi termini per criticare il Liverpool di Arne Slot, reduce dalla seconda sconfitta consecutiva: dopo il ko in Premier League con il Crystal Palace, i Reds sono caduti 1-0 a Istanbul contro il Galatasaray, puniti da un rigore di Victor Osimhen.

Per l’ex difensore e ora opinionista, il Liverpool “non è una squadra di alto livello”, ma “un caos totale”, e accusa Slot di aver perso l’equilibrio che aveva reso i Reds solidi nella scorsa stagione. “Oggi il Liverpool non gioca a calcio, ma a basket. Si va da una parte all’altra del campo senza controllo: una grande squadra non può permetterselo”, ha detto Carragher a CBS Sports.

Carragher: "Non è questione di risultati, ma di come si gioca"

Carragher mette nel mirino anche Florian Wirtz, arrivato in estate per oltre 100 milioni di sterline: “Non è in forma, sembra fuori contesto. È giovane e avrà tempo per crescere, ma per ora andrebbe lasciato fuori: il Liverpool deve ritrovare certezze e tornare alla compattezza dello scorso anno. In questo momento è un disastro”.

Nonostante un avvio di stagione perfetto, con sette vittorie consecutive tra campionato e coppe, il Liverpool ha iniziato a mostrare crepe preoccupanti. La sconfitta sul campo del Crystal Palace e quella in Champions contro il Galatasaray hanno acceso i riflettori sui problemi della squadra di Arne Slot, ancora prima nei numeri ma non nelle prestazioni.

L'ex bandiera del Liveprool ha sottolineato come i campanelli d’allarme fossero già evidenti nelle gare vinte: “Non è questione di risultati, ma di come si gioca. I segnali si vedevano dall’inizio — il Liverpool ha rischiato grosso anche contro il Newcastle, che era in dieci. E contro il Palace ha concesso troppe occasioni, più di qualunque altra squadra in Premier”.

Per l’ex difensore, il calo era prevedibile e ora tocca all’allenatore invertire la rotta: “Quello che è successo non mi sorprende. Slot deve sistemare la situazione”. I Reds proveranno a rialzarsi già sabato, nel big match di Premier League contro il Chelsea.