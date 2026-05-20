Aleksander Bublik: “Gioco a tennis per i soldi”. Poi stuzzica doppisti e giocatori di padel

Il tennista kazako in un’intervista è stato durissimo nei confronti dei tennisti che giocano il doppio e con chi gioca a padel: “Se non sai giocare in singolo giochi in doppio. Se non sai giocare in doppio, giochi a padel”.

Alexsander Bublik in campo è genio e sregolatezza, e anche fuori dal campo non è il tipo di persona che si fa molti scrupoli nel dire esattamente ciò che pensa. Apprezzabile per la sincerità, ma a volte la sincerità può essere dannosa per il kazako che si espone ak fuoco di fila delle polemiche. In questo caso in un'intervista ha detto cose forte sui tennisti che giocano il doppio e su coloro che giocano a padel. Parole tutt'altro che gentili, che hanno prodotto risposte feroce.

L'attacco a doppisti e giocatori di padel

L'ingresso nei top ten lo ha fatto alla soglia dei 29 anni, talento puro, ha avuto una seconda parte di stagione 2025 di livello altissimo. Ora non sembra allo stesso livello, ma ci proverà nei tornei principali. Nel mezzo ha rilasciato un'intervista al Guardian nella quale è stato tranchant nei confronti dei doppisti di professione e di chi gioca a padel: "Non considero i giocatori di doppio veri tennisti. Perché sono giocatori di doppio, quello non è tennis, è mezzo tennis. Se non sai giocare in singolo giochi in doppio. Se non sai giocare in doppio, giochi a padel, è semplice".

"Il denaro gioca un ruolo importante"

Apriti cielo, ovviamente. In parecchi se la sono legata al dito, qualcuno gli ha risposto come il brasiliano Pablo Lima, ex numero uno del padel: "Se non sai di cosa parlare…è meglio non parlare affatto".

Schietto sempre, pure troppo, quando ha parlato anche del denaro. Non è la prima volta che lo fa, ma in ogni occasione fa notizia. Tre anni fa disse: "Non ho guadagnato abbastanza, altrimenti mi sarei già ritirato". Stavolta invece: "Il denaro gioca un ruolo importante. Ci si rende conto subito che è un grande business, è così appena inizi a guadagnare giocando a tennis. Bellissimo vincere trofei, è fantastico giocare in uno stadio bellissimo, ma alla fine devi guadagnarti da vivere e penso sia questa la mia motivazione principale da quando sono diventato un tennista professionista".