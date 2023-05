Il gol di Bennacer in Milan-Lazio doveva essere annullato: perché il Var non è intervenuto Il gol di Bennacer in Milan-Lazio poteva essere annullato per un’irregolarità di Giroud. Ecco cosa dice il regolamento a proposito dell’episodio.

A cura di Marco Beltrami

Quella tra Milan-Lazio è stata una partita sostanzialmente corretta con pochi episodi da moviola eclatanti. Alla fine a spuntarla è stata la squadra di Pioli, preoccupata però dall'infortunio di Leao in vista del derby di Champions contro l'Inter. A tanti però è sfuggita una situazione controversa in occasione del gol del vantaggio dei rossoneri, segnato da Bennacer. La marcatura, in termini di regolamento, sarebbe dovuta essere annullata.

In realtà qualcuno della panchina della Lazio si è accorto dell'irregolarità nell'azione che ha portato all'1-0 dei rossoneri, ma le proteste al termine del primo tempo sono state comunque timide. Cosa è successo nello specifico? Quando Provedel ha rimesso in gioco il pallone, l'attaccante del Milan Giroud si trovava con il piede sinistro sulla linea dell'area di rigore.

Una situazione che cozza con il regolamento, che recita appunto che tutti i giocatori avversari devono trovarsi fuori dall'area al momento della battuta della rimessa. E il francese con il suo piede sulla linea doveva essere considerato dentro a tutti gli effetti, nell'azione proseguita poi, con Bennacer che ha rubato la sfera a Marcos Alonso firmando l'1-0 dopo un duetto con Giroud.

A spiegare tutto ci ha pensato l'esperto di situazioni arbitrali ed ex direttore di gara Marelli a DAZN: "Ad inizio primo tempo c'è stata la rete dell'1-0 del Milan che nasce da un'irregolarità, bisogna sottolinearlo subito. Giroud al momento della rimessa in gioco di Provedel si trova con il piede sulla linea dell'area di rigore. La linea fa parte dell'area di rigore".

Ma perché in questo caso, il VAR non è intervenuto? La tecnologia in una situazione simile non poteva entrare in gioco in quanto in realtà quella di Giroud viene considerata una situazione antecedente (seppur di una frazione di secondi), a quella iniziata da Bennacer: "Il Var non può intervenire perché l'attacking possession phase inizia dopo con il recupero del pallone da parte di Bennacer".

Una situazione difficilissima da leggere, che sarebbe potuta essere segnalata dall'assistente: "Questa rete poteva essere annullata solo dall'assistente che non si è accorto che al momento del rinvio del portiere Giroud era sulla linea. Non conta la proiezione, perché abbiamo iniziato a capire che nel caso di invasione quello che conta è il posizionamento effettivo di una parte del corpo, e in questo caso era il piede. Era comunque di difficilissima valutazione, soprattutto in tempo reale".