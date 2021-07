Abbonamenti a vita per il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto ‘Braveheart Mancini, e tutti i calciatori che ne faranno richiesta. Il giornale scozzese The National, che alla vigilia della finale degli Europei s'era schierato apertamente dalla parte degli Azzurri, celebra anche così la vittoria e più ancora la sconfitta dell'Inghilterra ai calci di rigore. L'avvio shock aveva messo il match in salita, la squadra (grazie al gol di Bonucci) è riuscita a raddrizzarne le sorti, Donnarumma ha compiuto il miracolo (l'ennesimo, dopo la Spagna) parando il rigore decisivo.

Quella porzione di Europa che faceva il tifo per l'Italia s'è unita al trionfo che ha ammutolito Wembley, schiantato i Tre Leoni, costretto il principe William a tornare a casa con le pive nel sacco e la delusione stampata sul viso. Non ha assistito alla premiazione né ha stretto la mano al Presidente della Repubblica, Mattarella. Per gli scozzesi è stato uno spettacolo di puro godimento dopo l'appello rivolto proponendo una copertina speciale, originale per la scelta del soggetto e per la fantasia.

Salvaci Roberto, sei la nostra speranza finale. Non possiamo sopportarli per altri 55 anni (il riferimento è all'edizione dei Mondiali del 1966 vinta dall'Inghilterra contro la Germania, ndr). Era questo il titolo della prima pagina del giornale che vedeva in primo piano la foto di William Wallace con il volto dell'allenatore, Mancini.

Un accostamento che al tecnico azzurro è piaciuto e ha trovato molto divertente tanto da conservare una copia della pagina. "E noi – si legge nell'articolo del giornale scozzese – siamo felicissimi di essere riusciti a motivare i ragazzi prima della vittoria contro l'Inghilterra. Abbiamo anche deciso che è giusto ricevano tutti abbonamenti a vita all'unico giornale indipendentista della nazione". Come fare a ottenere la copia? Ogni promessa è debito e la redazione indica anche qual è l'indirizzo mail al quale scrivere (callum.baird@thenational.scot).