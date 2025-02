video suggerito

Il gesto della Roma per la scomparsa di Pinto da Costa: lasciano un omaggio negli spogliatoi Prima della partita contro il Porto la Roma ha voluto ricordare lo scomparso Pinto da Costa: l'omaggio per lo storico presidente ha toccato i portoghesi.

A cura di Ada Cotugno

La scomparsa di Jorge Pinto da Costa ha lasciato un enorme vuoto in tutto il Porto: lo storico presidente del club è morto lo scorso 15 febbraio e da quel momento la squadra scende in campo anche per lui. Perfino Sergio Conceiçao ha lasciato tutti gli impegni per dargli l'ultimo saluto e anche la Roma nella partita contro i portoghesi ha deciso di omaggiare la sua leggendaria figura con un gesto di grande tenerezza nei confronti degli avversari.

Il Porto non è riuscito a superare il turno e ad accedere agli ottavi di Europa League, ma è tornato a casa con grande commozione quando ha scoperto l'omaggio dei giallorossi: al centro degli spogliatoi, poggiata su un bancone, c'era una grande corona di fuori bianchi e blu dedicati proprio allo scomparso presidente portoghese con un messaggio di condoglianze, un gesto inaspettato per tutta la squadra che ha ringraziato pubblicamente sui social.

L'omaggio della Roma per Pinto da Costa

L'ex presidente del Porto è scomparso una settimana fa e la sua morte ha scosso tutti i tifosi. Dal 1982 al 2024 è stato alla guida del club lusitano, guidandolo verso una crescita incredibile: nella sua lunghissima gestione ha vinto 68 titoli, compresa la Coppa dei Campioni con José Mourinho che è rimasta nella storia. Impossibile dimenticare uno come lui che ha dedicato tutta la vita alla squadra, spegnendosi pochi mesi dopo il suo ultimo impegno.

Per questo motivo la Roma ha voluto dare un segno di vicinanza agli avversari prima di una partita così importante, in cui il ricordo di Pinto da Costa si sarà fatto sicuramente strada. Il Porto non è riuscito a dedicargli il passaggio agli ottavi di finale di Europa League, ma ha potuto comunque portare a casa un omaggio toccante. I giallorossi in suo onore hanno regalato ai portoghesi una corona di fiori, un modo rispettoso di ricordare la sua figura in una serata importantissima per entrambe le squadre.