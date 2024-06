Il fratello di Miccoli prende malissimo un giochino di Toni: “Ma non ti vergogni? Chiedi scusa”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

"Sinceramente mi reputo migliore". Con queste parole Luca Toni si era espresso in merito al paragone tra lui e Fabrizio Miccoli durante la trasmissione ‘Kick Off' dello youtuber Pengwin. Questa risposta ha fatto infuriare il fratello di Miccoli, Federico, che con un video su TikTok ha risposto in maniera molto dura all'ex centravanti della Nazionale campione del mondo del 20026.

Ultimamente, per chi non fosse molto avvezzo alle novità prodotte sulle nuove piattaforme, sono nati molti programmi di calcio che su Twitch e Youtube riescono ad avere un seguito considerevole perché portano spesso nomi importanti.

Il fratello di Miccoli si scaglia contro Toni, è una furia

Quando all'ex attaccante di Fiorentina, Bayern Monaco e Juventus è stato proposto questo gioco e lui ha risposto "Sinceramente mi reputo migliore" si è scatenata sui social la risposta infervorata di Federico Miccoli, che gli ha dedicato un video apposito con parole fortissime: "In cuor tuo hai capito che hai detto una ca**ata. Già paragonarti a mio fratello è un sacrilegio, dire addirittura che sei migliore poi.. ma in quale vita? In quale sport? Forse a basket, perché sei alto".

Il fratello di Fabrizio Miccoli ha proseguito così il suo video sul suo profilo Tik Tok: "Dovevano interrompere l’intervista. Ma non ti vergogni soltanto a pensarla una cosa del genere? Fabrizio è paragonabile a soltanto due eo tre in Italia, tu sei l’anti-calcio e l’anti-tecnica. Devi rifare l’intervista e chiedere scusa".

Federico Miccoli ha commentato anche un altro giochino fatto questa volta da Ciro Ferrara, che ha detto di essere più forte di Franco Baresi: "Come fai a dire di essere più forte del ministro della difesa italiana. Tu, al massimo, a Franco Baresi puoi portare le pizze a casa. Serve un po' di umiltà calcistica, tutti sono più forti di tutti".