Il figlio di Messi è un prodigio e segna in tutti i modi: il video dei 5 gol di Mateo è incredibile Un filmato del figlio di Lionel Messi, Mateo, è diventato virale nelle scorse mentre il piccolo mostrava tutto il suo talento con una delle squadre giovanili dell’Inter Miami. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Un filmato del figlio di Lionel Messi, Mateo, è diventato virale nelle scorse mentre il piccolo mostrava tutto il suo talento con una delle squadre giovanili dell'Inter Miami. Si tratta di un bambino di 8 anni che ha ancora molta strada da fare sotto tutti i punti di vista prima di intraprendere una carriera calcistica e ogni tipo di commento sarebbe superfluo in merito alle sue potenzialità.

Però Mateo gioca nella Under 9 della squadra americana e in occasione dell'ultima partita giocata con i suoi pari età ha segnato alcuni erano gol meravigliosi, uno dei quali su punizione e altri con dribbling che fanno venire in mente subito il padre.

Mateo, come tutti i bambini, festeggia come i suoi idoli e lui fa come suo padre, fingendosi di avvicinarsi alla telecamera e mandando un bacio.

I cinque gol segnati da Mateo Messi sono stati raccolti e pubblicati in un video su X, ex Twitter, e questo breve racconto video è diventato subito virale in poche ore. Lo stile di gioco di Mateo sembra molto simile a quello del padre Lionel soprattutto per la conduzione del pallone e nel modo di dribblare gli avversari ma, ribadiamo, siamo davvero facendo dei voli pindarici perché si tratta di un bambino di 8 anni.

L'unica cosa che possiamo dire con certezze è che Mateo, a differenza di papà Lionel, preferisce usare il piede destro e non il sinistro.

Messi smentisce dichiarazioni sull'accademia calcistica di Mateo

Lionel Messi qualche settimana fa ha pubblicato un post sui social e ha smentito una dichiarazione riguardante il figlio Mateo, che gli era stata attribuita e che erano diventate virali subito: "È falso, non ho mai detto queste parole".

La Pulce si riferiva ad alcune sue presunte dichiarazioni riguardanti l'accademia calcistica scelta per la crescita del figlio e la scelta su dove farlo giocare: "Ci sono diverse accademie in America che volevano ingaggiare Mateo, ma l'ho registrato a Miami. Ha talento e penso che assomigli al mio stile quando ero giovane".