Il feretro di Gigi Riva accolto da una marea di persone ai funerali: Buffon tra i più commossi Il feretro di Gigi Riva è stato accolto da una marea di persone presenti ai funerali solenni all'ingresso della Basilica di Nostra Signoria Bonaria a Cagliari. Buffon tra i più commossi, quasi in lacrime.

A cura di Fabrizio Rinelli

Una marea di persone ha accolto con un grande applauso il feretro di Gigi Riva per i funerali solenni all'ingresso della Basilica di Nostra Signoria Bonaria a Cagliari. Una sciarpata ha salutato l'arrivo della salma mentre bandiere e striscioni colorano il sagrato della Basilica. "Rombo di tuono" è morto lunedì 22 gennaio all'età di 79 anni in seguito a un arresto cardiaco.L'ex attaccante, tra i più forti di tutti i tempi e capocannoniere della Nazionale con 35 reti, era ricoverato da domenica dopo un malore che l'ha colpito mentre era in casa. Da martedì 23 gennaio allo stadio di Cagliari, era stata allestita la camera ardente, che ha permesso a tutti il popolo cagliaritano di rendere omaggio a Riva.

Nelle primissime ore del pomeriggio poi, un lungo e commosso applauso ha accompagnato la partenza del feretro di Riva, quando ancora fuori dalla Domus erano presenti diversi tifosi. Il piazzale esterno alla Basilica di Bonaria era già gremita in ogni angolo. Nella piazza sottostante la chiesa è stato allestito anche un megaschermo per seguire la messa. Presenti persone, tifosi e amanti del calcio arrivate da tutta la Sardegna pur di non perdere la possibilità di salutare il più grande attaccante italiano. In prima fila anche l'allenatore Claudio Ranieri e il presidente del Cagliari Tommaso Giulini con tutta la squadra. In tarda mattina anche una delegazione della Nazionale Italiana di calcio ha reso omaggio a Gigi Riva. Tra loro Cannavaro e Buffon.

Decine di migliaia di tifosi presenti per rendere omaggio a Gigi Riva.

Protagonisti di quel mondiale 2006 vinto dall'Italia in cui Riva fungeva da dirigente della Nazionale, Buffon è apparso molto provato e commosso, quasi in lacrime, all'ingresso e all'uscita dalla camera ardente allestita alla Domus Arena di Cagliari. Con lui anche il capitano di quella Nazionale, ovvero Fabio Cannavaro. Quest'ultimo ha anche lasciato a Riva una maglia azzurra dell'Italia per permettere a quei colori, di cui tanto andava fiero e con il quale ha regalato enormi emozioni a tutta Italia con i suoi gol, di restare per sempre con lui.

Il feretro di Gigi Riva tra le sciarpe del Cagliari.

Presente anche il ministro dello sport Andrea Abodi e il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Oltre a Buffon e Cannavaro, c'erano anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, assieme agli ex Franco Carraro e Giancarlo Abete (attuale numero uno della Lnd), al presidente della Lega Pro, Matteo Marani, e al presidente del Comitato Regionale Sardegna Gianni Cadoni. Con loro il Ct Luciano Spalletti, ma anche Marco Tardelli, Gianfranco Zola e altri campioni del Mondo del 2006 come Marco Amelia, Simone Perrotta e Angelo Peruzzi che hanno reso omaggio al più grande cannoniere e icona del calcio italiano.

Claudio Ranieri in prima fila accompagnato dal presidente Giulini e da tutta la squadra del Cagliari.