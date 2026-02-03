Il Fenerbahce segna, Guendouzi esulta: l’ex Lazio colpito da una bottiglia alla testa, crolla a terra

Disavventura fortunatamente a lieto fine per Matteo Guendouzi, l'ex centrocampista della Lazio ceduto al Fenerbahce a inizio di sessione di mercato invernale. Nel corso della sfida di Superlig in trasferta sul campo del Kocaelispor, è stato colpito sul capo da una bottiglia piena d'acqua scagliata dagli spalti, mentre festeggiava la rete del vantaggio della sua squadra, crollando a terra. Gara momentaneamente sospesa per accertarsi delle condizioni del giocatore, poi rialzatosi dolorante, proseguendo il match vinto dai suoi compagni 2-0.

La rete di Asensio e il vantaggio del Fenerbahce sul Kocaelispor

Il Fenerbahçe, in occasione del 20° turno di Superlig, è passato in vantaggio contro il Kocaelispor alla fine del primo tempo, nei minuti di recupero, grazie ad un con un bellissimo gol di Asensio che ha finalizzato un'azione corale nel migliore dei modi. Il viatico perfetto per il Fenerbahce per ottenere un importante successo, poi concretizzato al 75° dal raddoppio di Nene, per continuare la sua rincorsa alla capolista Galatasaray.

Cos'è accaduto durante i festeggiamenti: Guendouzi a terra colpito alla testa

Purtroppo, durante i festeggiamenti per il gol, è accaduto di tutto per le intemperanze dei tifosi di casa: mentre tutto il Fenerbahce si stringeva attorno ad Asensio, Matteo Guendouzi è stato scaraventato a terra (insieme al compagno di squadra Anthony Musaba) da alcuni oggetti lanciati dagli spalti, colpito sulla testa da una bottiglia piena d'acqua. In seguito all'incidente, lo staff medico è entrato subito in campo e ha prestato le cure necessarie a Guendouzi rimasto riverso a terra. Un gesto inqualificabile che ha costretto ad un lungo stop e il rischio di sospensione del match, poi regolarmente ripreso.

Il gesto di Skriniar ai tifosi avversari, scoppia il caos in campo

Ad alzare il clima di tensione, però ci ha pensato anche un altro ex Serie A, Milan Skriniar, compagno di squadra di Guendouzi al Fenerbahce, finito a sua volta nel calderone delle polemiche del post partita per il suo gesto irrispettoso e provocatorio nei confronti dei tifosi del Kocaelispor, portandosi ripetutamente le mani sugli attributi.

Un comportamento che ha esacerbato ulteriormente gli animi in campo scatenando il caos, poi risolto con un cartellino rosso mostrato al direttore sportivo del Fenerbahce, Emir Yolac. Ma il gesto, immortalato dalle telecamere, è stato oggetto di ulteriori feroci critiche sui social.