Il debutto perfetto di Guendouzi al Fenerbahçe: segna e vince la Supercoppa contro il Galatasaray

Matteo Guendouzi non poteva immaginare una presentazione migliore con la maglia del Fenerbahçe e la sua prima partita in Turchia sembra la trama di un film: il giocatore francese ha lasciato la Lazio appena due giorni fa e ha debuttato immediatamente nella finale di Supercoppa turca contro il Galatasaray, segnando il primo dei due gol che hanno regalato il trofeo alla sua squadra.

Prima presenza, prima rete e prima coppa della sua nuova avventura, una tripletta tutta in 90 minuti che gli permette di cominciare questo percorso nel migliore dei modi. Non segnava dallo scorso 23 novembre contro il Lecce in campionato e con i biancocelesti nella prima metà della stagione si è reso protagonista di due gol. Soltanto due giorni fa ha dedicato l'ultimo messaggio alla squadra di Sarri e forse non immaginava un avvio così scoppiettante nella sua nuova realtà.

Gol e trofeo per Guendouzi all'esordio

Il centrocampista non ha neanche avuto il tempo di ambientarsi prima di diventare grande protagonista nel Fenerbahçe. Ha fatto il suo esordio in una partita sentitissima, nella sfida ai grandi rivali del Galatasaray che in palio metteva il trofeo della Supercoppa turca: un concentrato di tensione che Guendouzi non ha minimamente accusato quando alla mezz'ora ha segnato il gol dell'1-0 che ha indirizzato tutta la gara.

Il francese ha sbloccato la partita con un bellissimo tiro da fuori che ha sorpreso tutta la difesa del Galatasaray, una rete pesantissima che ha dato il via alla vittoria (2-0 nel finale). E alla fine ha sollevato il trofeo vinto al suo esordio con il club e ha festeggiato con i nuovi compagni di squadra che lo hanno accolto subito nel migliore dei modi, con una vittoria di prestigio che assegna la coppa e l'ennesimo round tra le due squadre più prestigiose di tutta la Turchia.