Mesut Ozil è senza dubbio uno dei protagonisti di questa sessione invernale di mercato ormai agli sgoccioli. Il trequartista tedesco dopo sette stagioni e mezzo ha lasciato l'Arsenal per provare una nuova esperienza professionale al Fenerbahce. Tutti pazzi in Turchia per Ozil che ha deciso dal canto suo di ridursi lo stipendio per trasferisti in gialloblu. Il presidente del club di Istanbul intanto ha deciso di promuovere una raccolta fondi tra i tifosi, attraverso sms, per cercare di trovare la liquidità per garantire gli emolumenti alla stella classe 1988.

Pur di trasferirsi al Fenerbahce, club che lo ha fortemente voluto, Mesut Ozil ha scelto di ridursi lo stipendio di quasi l'80% arrivando ad incassare circa 67mila sterline a settimane (ovvero 75mila euro). Alla luce del suo contratto fino al 2024, l'ex perno della Germania e dei Gunners dovrebbe incassare dunque circa 15 milioni di euro complessivamente. Una cifra comunque importante per una società che sta vivendo un momento molto difficile, con debiti per circa 520 milioni di euro. Una situazione resa ancor più complicata dall'emergenza Covid.

Ecco allora che il presidente del club Ali Koc si è subito dato fare, chiamando a raccolta i suoi tifosi entusiasti per il colpaccio di mercato. Il numero uno della società turca infatti ha chiesto al popolo gialloblu di partecipare ad una campagna di donazioni via Sms. Questo il suo appello, per invogliare i sostenitori ad inviare 2 euro attraverso un messaggio telefonico: "Abbiamo una richiesta per i nostri fan. Continuate a sostenerci, dipendiamo anche dal vostro sostegno finanziario. Il giorno della firma, vi chiederò di far battere un record. Con una campagna SMS. Forse 300.000, 500.000 o forse anche un milione di messaggi di testo potranno essere inviati insieme. Questo supporto ci farà molto bene".