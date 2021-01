Mesi Ozil è un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il fantasista tedesco lascia l'Arsenal. L'ufficialità è arrivata attraverso un comunicato del club turco sui propri canali con tanto di foto del giocatore intento a svolgere le visite mediche con la sua nuova squadra. Il Gunners hanno salutato il giocatore con un semplice e malinconico "Thank you" corredato da un lungo messaggio apparso poi sul proprio sito ufficiale. Il direttore tecnico Edu ha dichiarato: "Ringraziamo Mesut per il suo enorme contributo all'Arsenal. Ha collezionato più di 250 presenze, ha giocato in tre finali di Emirates FA Cup e ha regalato ai fan ea tutti nel club molti momenti meravigliosi in campo da quando si è unito a noi nel 2013. Gli auguriamo il meglio con il Fererbahce".

Ozil ha infatti lasciato l'Arsenal dopo 7 anni e mezzo lasciando un grande ricordo di sé a Londra. Ora la sua nuova avventura in Turchia con la squadra che ha sempre amato segretamente e con cui ora potrà giocare sperando di fare sempre meglio con questi colori. Ozil si è liberato dall'Arsenal per accordarsi Fenerbahce nonostante i Gunners, da qui al 30 giugno, quando sarebbe scaduto il suo contratto, avrebbero difatti ancora dovuto versare al calciatore circa 7 milioni di sterline (7,8 milioni di euro). Tra le parti, si è dunque trovato un accordo che ha fatto felici tutti, accontentando il giocatore da sempre tifoso della squadra turca.

L'emozione di Ozil e il saluto all'Arsenal

Mesut Ozil non ha nascosto la sua emozione nel lasciare l'Arsenal con cui ha realizzato la bellezza di 44 gol e 77 assist in 244 presenze. Una vera e propria bandiera di questa squadra che l'ha accolto subito dopo il suo brutale addio al Real Madrid. Il fantasista ha voluto ringraziare i Gunners con un lungo messaggio: