Il documento segreto di Jonathan David spaventa Inter e Juve: ha scritto tutte le sue richieste

A cura di Ada Cotugno

Jonathan David sarà il parametro zero più costoso del prossimo mercato: il canadese è entrato nel mirino di diverse squadre e sarà uno dei nomi più caldi della prossima estate anche per Inter e Juventus che cercando una nuova aggiunta per i loro attacchi. Ma, anche se il suo contratto con il Lille scadrà a giugno, la sua non sarà affatto un'operazione economica. Chi lo vorrà non pagherà il cartellino, ma la cifra da sborsare sarà comunque altissima tra stipendio, commissioni e bonus.

Sky Sport Svizzera ha trovato un documento fin qui tenuto segreto, in cui il giocatore ha messo nero su bianco tutte le richieste da accontentare per averlo in rosa. Si tratta di svariate decine di milioni da dover investire, una cifra che cambia completamente il volto del trasferimento che non sarà più low cost. L'ormai l'ex Lille ha le idee chiarissime e, vista la grande concorrenza, si aspetta che ogni richiesta venga accontentata.

Le richieste di David

Da parametro zero a giocatore piuttosto costoso il passo è davvero breve. David si libererà a zero dal Lille alla fine di questa stagione, ma chiunque vorrà scommettere su di lui dovrà investire parecchio. Quanto? Nel documento il classe 2000 ha palesato le sue richieste: innanzitutto vorrebbe uno stipendio da non meno di 9 milioni di euro lordi e in più bisognerebbe versare delle commissioni da circa 10 milioni di euro. Inter e Juventus pensavano di poter fare un grande colpo a basso costo, ma così non sarà perché l'attaccante chiede anche un bonus alla firma da 15 milioni di euro.

In totale quindi si arriverebbe a 34 milioni di euro per ingaggiarlo, ai quali andrebbero aggiungere gli stipendi garantiti dal suo contratto (presumibilmente 5 anni vista la giovane età). L'operazione potrebbe avere costi proibitivi per le due italiane interessate e spalancherebbe invece le porte alle squadre della Premier League che hanno una disponibilità economica completamente diversa.