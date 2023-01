Il dialogo rubato tra Dybala e Abraham in Roma-Fiorentina: un minuto dopo è subito gol La Roma ha battuto 2-0 la Fiorentina. Decisivi sono stati gli attaccanti Tammy Abraham e. Paulo Dybala, protagonisti anche di una situazione molto particolare colta dalle telecamere.

A cura di Alessio Morra

La Roma nel 2023 è partita benissimo. Due vittorie e un pareggio in campionato (contro il Milan, rimontato in un grande finale), in più i giallorossi hanno vinto pure la Coppa Italia. I tre punti ottenuti contro la Fiorentina rilanciano la squadra di Mourinho nella corsa per un posto in Champions League. Il 2-0 ai viola permette alla Roma di salire a quota 34 e quindi a -3 da Juventus e Inter. Merito della doppietta di Dybala.

Mourinho gongola, soprattutto per il suo splendido tandem offensivo formato da Abraham e Dybala, che all'Olimpico nel posticipo della 18a giornata di Serie A hanno dato spettacolo. Un tandem che da tempo si attende. La Joya è stato fermato da un brutto infortunio, ma prima e dopo ha deliziato. L'inglese invece ha deluso e non poco. Lontano parente di quello visto nella passata stagione. Ma oggi l'intesa è stata perfetta nonché vincente per Tammy e Paulo.

La partita con la Fiorentina era insidiosa. Lo era per l'avversario, ma anche perché era ghiotta l'occasione di rimettersi a tiro di Juve e Inter, con Lazio e Atalanta che avevano già vinto e si erano portate a 34 punti. La Fiorentina resta in 10 molto presto, ma è solo attorno la mezz'ora che arriva l'1-0. Assist di Tammy Abraham, gol di Dybala, 1-0 e sesto centro per l'argentino.

La Roma mantiene il vantaggio senza rischiare veramente mai, ma non trova il raddoppio che chiuderebbe in modo definitivo il match, che però non arriva. Mourinho cambia, non mischia le carte, ma si aspetta che una delle sue punte trovi il raddoppio. All'81' le telecamere si soffermano su Abraham e Dybala.

I due attaccanti romanisti chiacchierano, parlano, fitto fitto, non si riesce a capire cosa si stanno dicendo. Ma è facile immaginare che stessero parlando innanzitutto della partita, ma considerando la loro gestualità viene facile pensare che stessero parlando delle proprie posizioni. Forse si accordavano su come muoversi e come posizionarsi nell'azione successiva.

Il ripasso è stato perfetto. Perché dopo nemmeno un minuto la Roma realizza il gol del 2-0, gol segnato da Dybala con l'assist di Abraham. L'inglese dà profondità, chiama il passaggio, sfrutta lo spazio, mette in mezzo e l'argentino fa gol. Partita chiusa con la doppietta dell'ex juventino.