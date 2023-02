Il creatore di Holly e Benji ha comprato una squadra di calcio: la finzione può diventare realtà Yoichi Takahashi è il creatore di Holly e Benji, un cartone animato che ha appassionato milioni di bambini in ogni angolo del mondo. Takahashi da qualche anno ha acquistato un club che sta scalando le categorie del calcio giapponese e sogna in grande, pure con la costruzione di un nuovo stadio.

A cura di Alessio Morra

Holly e Benji fanno parte ormai da quasi quarant'anni dell'immaginario collettivo calcistico. Questo cartone animato giapponese ha appassionato negli anni milioni di bambini e anche chi ha raggiunte le vette massime, come Messi o Iniesta, ha visto tutte le puntate di quel cartone giapponese, che ora torna in primo piano perché il creatore ha acquistato una squadra di calcio, e gli ha dato proprio il nome di quella con cui giocavano Holly e Benji.

Yoichi Takahashi ha iniziato a scrivere il fumetto su Oliver Hutton nel 1981 e un paio d'anni dopo venne alla luce Capitain Tsubasa, che in italiano venne ribattezzato Holly e Benji. In ogni angolo del mondo è stato trasmesso e per via anche di una serie di storie particolare tutt'ora viene ricordato. Takahashi è diventato famosissimo e ora, che ha 62 anni, non si appresta a chiudere il suo lavoro da fumettista per concentrarsi su una nuova attività.

Perché ha acquistato una squadra di calcio, e il club lo ha ribattezzato Nankatsu SC, che è il nome della squadra immaginaria in cui giocano Holly e Benji: "Posso fare qualcosa di nuovo da qui. Ma non significa che sto interrompendo completamente tutto il lavoro creativo. Mi piacerebbe iniziare qualcosa di nuovo a modo mio mentre ho ancora l'energia".

Yoichi Takahashi è il creatore di Holly e Benji, che in lingua originale si chiama Captain Tsubasa.

Appassionatosi, e non poco, al calcio dopo aver seguito i Mondiali del 1978, Takahashi è riuscito a rendere popolarissimo il calcio in Giappone e da oltre dieci anni è uno dei soci del Nankatsu, ma adesso ha acquistato il pacchetto di maggioranza. Un club che vola e che in poche stagioni è passato dalla settima alla quinta categoria e sogna di arrivare tra i professionisti, servono altre due promozioni, con l'obiettivo di giocare la J-League, la Serie A nipponica.

La città dove gioca il Nankatsu molto presto costruirà un nuovo stadio per il club e l'impianto si potrebbe chiamare ‘Captain Tsubasa Stadium‘, e l'idea è quella di creare anche un museo con a tema i personaggi del cartone animato.

Takahashi ha ingaggiato Konno e Inamoto, giocatori di livello, e crede alla scalata, e pensa pure che il Giappone, prima o dopo, vincerà i Mondiali, ma intanto dal vivo si è goduto le imprese della sua nazionale che ha sconfitto prima la Germania, evocando proprio un momento di un episodio, e poi la Spagna.