A poche ore dal caso dei 15 positivi nel Genoa (undici giocatori e quattro membri dello staff tecnico rossoblù), il contagio si allarga anche al campionato Primavera. Dopo l'episodio dello scorso agosto, che ha visto coinvolti due giocatori della Roma, club che nelle ultime ore ha ordinato lo stop degli allenamenti dei ragazzi (reduci dalla partita vinta con i pari età del Genoa), da Venezia è infatti arrivato l'ennesimo aggiornamento relativo alla pandemia.

Il club lagunare, già colpito in giugno con la positività del difensore Gian Filippo Felicioli, ha infatti comunicati il contagio di due ragazzi della Primavera: "Venezia FC informa che due propri tesserati della formazione Primavera sono risultati positivi al test per l’identificazione del Coronavirus COVID-19. Attualmente i giocatori si trovano in isolamento presso la loro abitazione. La società si è adoperata per sospendere tutte le attività della Primavera, ponendo in essere tutte le misure necessarie di verifica sullo stato di salute dei tesserati della suddetta formazione".

Positivo anche un giocatore dell'Empoli

La notizia relativa ai giocatori della squadra veneta, attualmente impegnata nel campionato Primavera 2, è stata anticipata dalla nota stampa dell'Empoli che ha anche lui comunicato la positività di un suo tesserato: "Empoli FC comunica che nell’ambito dei controlli preventivi, un tesserato della formazione Primavera è risultato positivo al Covid-19. Il ragazzo, asintomatico, è stato posto in isolamento come da protocollo vigente, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato le procedure previste dalla normativa. Empoli FC rende noto che al momento le attività della squadra Primavera sono state sospese e tutti i componenti del gruppo squadra sono stati posti in isolamento fiduciario e saranno sottoposti a nuovi test".