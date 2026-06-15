Tennis
video suggerito
video suggerito

Potapova non vuole abbracciare Alexandrova a Berlino dopo la partita: vuole evitarle una malattia

Il ritiro di Potapova contro Alexandrova al torneo di Berlino si chiude con un mancato abbraccio. Nessuna polemica tra le due: l’austriaca temeva di avere un virus e ha voluto proteggere l’avversaria dal contagio.
Leggi tutte le news di Fanpage.it tra i risultati della ricerca su Google.
Avatar autore
A cura di Marco Beltrami
Immagine

La partita tra Alexandrova e Potapova nel torneo di Berlino è finita con il ritiro della giocatrice austriaca e con il mancato abbraccio finale. Inizialmente si è pensato che dietro questo gesto ci fosse una polemica tra le due giocatrici, ma non era così. In realtà invece è stato un gesto dal significato diametralmente opposto: un’attenzione da parte di Potapova che ha voluto preservare l’avversaria, evitandole un rischio di contagio.

Potapova si tira indietro al momento dell'abbraccio con Alexandrova

Già perché Anastasia è riuscita a resistere in campo per un set. Sull'erba del torneo tedesco, la giocatrice numero 26 al mondo ha ceduto di schianto ad Alexandrova perdendo il parziale d'apertura con un perentorio 6-1. Impossibile proseguire il match con la decisione dunque di ritirarsi anche per non correre rischi in vista del prosieguo della stagione e soprattutto di un Wimbledon ormai alle porte. Potapova si è avvicinata alla giocatrice russa per salutarla, ma al momento di ricambiare l'abbraccio si è tirata indietro sorridendo con un cenno della mano quasi ad allontanarla.

Potapova non voleva contagiare Alexandrova

In pratica la giocatrice russa naturalizzata austriaca non si sentiva bene e temeva di aver rimediato un virus. Per questo ha cercato di non contagiare Alexandrova con un contatto diretto. Una situazione compresa dalla vincitrice che infatti le ha sorriso capendo il senso del "rifiuto". In attesa di conoscere meglio le sue condizioni di salute dunque Potapova non ha lasciato nulla al caso, con un gesto molto più importante di un terzo tempo completo tra le due. Si è passati dunque dalla prospettiva di un possibile caso ad un gesto di grande correttezza. D'altronde le due si conoscono bene visto che fino a poco tempo fa condividevano anche la nazionalità russa. Poi Potapova ha deciso di difendere i colori dell'Austria, spiegando di trovarsi molto bene a Vienna città che ha iniziato a considerare come la sua seconda casa.

Immagine
Live
mondiali
L'esordio della Spagna con Capo Verde (0-0). Stanotte c'è l'Iran con la Nuova Zelanda
Le partite di oggi ai Mondiali: debutta la Spagna contro Capo Verde, alle 21 c'è Belgio-Egitto in chiaro
Il CT del Giappone ha una lavagna con numeri ogni volta diversi: è un codice per i calciatori
Perché i tifosi del Giappone puliscono lo stadio dopo ogni partita: "Siamo onorati di essere qui"
La pausa per rinfrescarsi è surreale: c'è l'aria condizionata per Germania-Curaçao
Van Dijk accende la polemica sul cooling break ai Mondiali: "Non mi piace quando si va in pubblicità"
Il calendario dei Mondiali 2026
Le partite dei Mondiali in chiaro sui canali Rai
Tutti gli stadi dei Mondiali 2026
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views