Il contratto di Haaland, l'uomo dei gol e dei record: stipendio monstre e clausola misteriosa

A cura di Ada Cotugno

Erling Haaland non si vuole fermare, nemmeno dopo una stagione in cui ha infranto ogni record. Il norvegese è diventato l'uomo simbolo del calcio europeo, la nuova macchina da gol alla quale il Manchester City si aggrappa per portare finalmente a casa la Champions League.

Assieme a lui Pep Guardiola ha portato avanti l'ennesima rivoluzione, cambiando il dna della sua squadra che lo scorso anno aveva deciso di proseguire senza un vero 9 in avanti. In questo campionato la musica è cambiata e a completare l'attacco è arrivato un talento generazionale che ha già superato tutti i record della Premier League in meno di un anno.

Haaland ha chiuso la sua stagione con 36 reti segnate in Inghilterra, un primato assoluto che spazza via quello precedente stabilito da Andrew Cole e Alan Shearer a metà degli anni '90: le due leggende si erano fermate a 34, ma la sensazione è che il cyborg biondo possa andare ancora oltre in futuro.

L'investimento del Manchester City alla fine ha dato i suoi frutti, dato che fin qui con l'attaccante ha portato a casa la Premier League e la FA Cup e punta a chiudere uno straordinario triplete con la Champions League, il grande sogno proibito che il club rincorre ormai da anni.

Per liberarlo del Borussia Dortmund gli inglesi hanno versato i 60 milioni di euro richiesti dalla clausola rescissoria, ma il valore reale dell'operazione va ben oltre quella cifra. Per assicurarsi il campione il City ha dovuto sborsare anche 40 milioni di commissione da dividere tra gli agenti e il padre, soldi ai quali vanno aggiunti il ricco bonus alla firma del contratto e i 45 milioni di euro netti di ingaggio per 5 anni.

Un'operazione che supera i 150 milioni di euro, ma in pochi sanno che nell'accordo è nascosta anche una postilla misteriosa. Il futuro di Haaland non è totalmente nelle mani dei Citizens: nel suo contratto infatti è prevista una clausola che può essere attivata nel 2024, qualora l'attaccante volesse trasferirsi in un nuovo campionato.

Il prossimo anno chi vorrà potrà versare al City i circa 200 milioni di euro richiesti per assicurarsi l'attaccante, una cifra elevatissima ma comunque inferiore a quello che sarebbe il costo del suo cartellino attuale. Haaland ha un valore inestimabile e in caso di vittoria della Champions League potrebbe salire ancora di più alle stelle.