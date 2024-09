video suggerito

Il Como offrirà da bere ai tifosi in caso di vittoria: un giro gratis a tutti se batterà l’Atalanta L’iniziativa lanciata dal Como per coinvolgere i tifosi in attesa della prima vittoria in Serie A: offrirà da bere nei bar della città in caso di successo contro l’Atalanta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Un drink in omaggio se il Como vince contro l'Atalanta: non è una scommessa tra amici, ma l'iniziativa lanciata dalla società che è a caccia della prima vittoria in questa Serie A. La squadra di Fabregas non ha ancora portato a casa i tre punti e spera di poter compiere la missione questa sera contro i bergamaschi, nella partita che si sarebbe dovuta tenere ieri ma che è stata rinviata a causa del campo impraticabile. I proprietari della neopromossa però non si sono persi d'animo e hanno coinvolto tutta la tifoseria che spera di poter brindare al triplice fischio.

In dieci bar di Como, segnalati già in anticipo dal club, sarà offerto un giro di bevute a tutte le persone che decideranno di seguire lì la partita. In ogni locale ci sarà la tv che trasmetterà l'evento e, se tutto dovesse andar bene, ci si ritroverebbe a brindare con un drink che finirà direttamente sul conto della società.

Un giro offerto dal Como in caso di vittoria

Il nome dell'iniziativa è tutto un programma: Cheers 4 Como non è una novità, dato che anche l'anno scorso era successa la stessa identica cosa per ogni vittoria che ha portato la squadra verso la promozione in Serie A. La prima traccia dell'evento risale al 2021 ma era tutto basato sull'effetto sorpresa, con i tifosi che venivano avvertiti del giro di bevute gratis soltanto sul momento dai camerieri. Questa volta è diverso perché la società ha stilato la lista dei dieci bar affiliati presenti in città e nei dintorni nei quali sarà possibile vedere la partita contro l'Atalanta.

Un modo come un altro per tenere viva l'attenzione degli spettatori anche in un momento non positivo, dato che l'impatto nel massimo campionato italiano fin qui ha portato poche soddisfazioni con due sconfitte e due pareggi. Tutti sono in trepidante attesa della prima vittoria in Serie A che sarà festeggiata come si deve, con un brindisi in onore del Como e di Fabregas, specialmente se dovesse arrivare contro una big come l'Atalanta.