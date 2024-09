video suggerito

Atalanta-Como rinviata, non si gioca per maltempo: diluvio su Bergamo, terreno impraticabile Bomba d'acqua e campo allagato a Bergamo. Atalanta-Como è stata definitivamente rinviata per impraticabilità del terreno di gioco. Dopo il quarto sopralluogo attorno alle 21:50 è stata presa la decisione ufficiale.

A cura di Alessio Pediglieri

Il rischio fortissimo di rinvio del posticipo del lunedì con Atalanta-Como si è trasformato in realtà: un diluvio si è abbattuto nelle ore precedenti su Bergamo e il campo è arrivato ai limiti della praticabilità fino alla decisione finale del rinvio. Si è valutato più volte se ci fossero le possibilità di far disputare il match, il cui inizio è stato posticipato rispetto alle 20:45. Alla fine, dopo diversi sopralluoghi, la gara doveva iniziare con un'ora di ritardo. Poi l'ultimo verdetto: gara rinviata definitivamente.

Il sopralluogo prima della partita

Acqua abbondante è caduta su Bergamo dalle 14 circa ma attorno alle 20 si è scatenata una vera e propria bomba d'acqua. Gara a rischio con le due squadre e gli arbitri che hanno visionato il campo verso le 20:40 a pochi minuti prima del derby lombardo tra Atalanta e Como, assente dalla Serie A da 21 anni. Il pallone è rimbalzato in alcuni punti ma non in tutto il campo come prevede il regolamento. Alle 20.45 le squadre erano ancora negli spogliatoi in attesa di un comunicato ufficiale da parte della FIGC. La partita è slittata a non prima delle 21:15, quando si è effettuato un nuovo sopralluogo sul campo. Poi verso le 21:20 la decisione ufficiale: inizio alle 21:45. Alla fine, però la decisione finale del definitivo rinvio.

Cosa dice il regolamento sulla impraticabilità del campo: decide l'arbitro

Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è secondo regolamento in vigore è esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara. È l’arbitro che decide se il terreno di gioco è praticabile o non è praticabile.

E lo fa attraverso una procedura ben codificata, attraverso l’accertamento.

Si fa alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all’ora fissata per l’inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l’identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi. Qualora l’arbitro ritenga che detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, invita le squadre a tenersi a disposizione per il tempo che riterrà opportuno. In caso di impedimenti definitivi, si decreta la sospensione definitiva della gara.