Le urla dell'Atalanta contro l'arbitro dopo l'espulsione di Ederson: "È gravissimo, vergognati" La furia dell'Atalanta dopo l'espulsione di Ederson contro l'Inter. Urla e applausi sarcastici sul terreno di gioco. Zappacosta e Gasperini: È gravissimo, vergognati".

A cura di Fabrizio Rinelli

La sfida tra Atalanta e Inter ha chiuso l'ultimo turno di Serie A. Il campionato resterà fermo per via della pausa nazionali ma la partita di Bergamo fa ancora discutere. Non tanto per il risultato netto e schiacciante che ha visto la squadra di Simone Inzaghi battere la Dea dando così un'accelerata nella corsa Scudetto, quanto per le proteste dopo l'espulsione di Ederson. L'arbitro Massa ha applicato il regolamento estraendo il rosso a seguito dell'applauso ironico fatto dal brasiliano nei confronti del direttore di gara che pochi secondi prima l'aveva ammonito per proteste.

L'ex Salernitana perde la testa e resta incredulo quando capisce di essere stato espulso in pochissimi secondi. Di fatto la partita si chiude proprio dopo quell'episodio spianando la strada a un'Inter a dir poco inarrestabile. Nel consueto approfondimento di DAZN, ovvero BordoCam, vengono evidenziati proprio gli episodi più rilevanti della sfida. E l'espulsione di Ederson mostra un'Atalanta furibonda attorno all'arbitro Massa. Zappacosta sarcasticamente grida: "È gravissimo". Il difensore si riferisce all'applauso di Ederson, mentre Gasperini dalla panchina aggiunge gridando: "Vergognati".

La rabbia di Ederson contro l'arbitro Massa.

Saltano i nervi, la tensione è tanta soprattutto perché da quel momento si capisce che l'Inter avrebbe potuto gestire con maggiore calma e meno affanni il risultato. Ederson si dirige negli spogliatoi e nel tunnel urla di tutto sfogando la propria frustrazione per quanto avvenuto. In campo in tanti cercando di capire cosa sia accaduto. Bastoni prova a far capire agli avversari che per regolamento ormai l'applauso nei confronti dell'arbitro viene punito con la sanzione: "Ha applaudito, non si può fare". Questa la spiegazione data a Kolasinac.

Il gesto di Bastoni che spiega a Kolasinac il regolamento

Zappacosta mima l'applauso all'arbitro spiegando con sarcasmo la "gravità" di quel gesto. Insomma, è stato l'episodio che ha messo la parola fine su una partita a dir poco delicata per entrambe le squadre e che forse oggi allontana l'Atalanta da quel sogno chiamato Scudetto. Inter e Napoli appaiono, numeri alla mano, le uniche in questo momento capaci di potersi contendere fino all'ultimo questo titolo mai come in questa stagione così incerto. Mancano ancora nove partite alla fine del campionato ma la sensazione è che ormai siano tutte finali.