Il commosso addio a Pelé nell’ultima foto di famiglia: “Tutto quello che siamo lo dobbiamo a te” La figlia di Pelè, Kely Nascimento, ha dato l’addio a suo papà con un commovente post su Instagram in cui mostra le mani di tutta la famiglia strette attorno al campione brasiliano.

A cura di Fabrizio Rinelli

Pelé è morto all'età di 82 anni. "Il giocatore del secolo", come era stata ribattezzato dalla FIFA nel 1999 insieme a Diego Armando Maradona, si è spento all'età di 82 anni dopo una lunga battaglia con un tumore al colon. A dare l'annuncio della morte di O'Rey è stata sua figlia Kely che con un post pubblicato direttamente dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo ha fatto sapere a tutto il mondo che suo papà non c'era più.

"Tutto ciò che siamo è grazie a te Ti amiamo infinitamente R.I.P.". Con questa frase sul suo account Instagram, la figlia di Pelé riferisce a tutto il mondo la morte della stella del calcio brasiliano. Era stata la stessa figlia pochi giorni fa ad aggiornare tutti sulle sue condizioni. "Il tempo vola, i momenti felici sono per sempre". Fu l'ultimo messaggio condiviso su Instagram che raccoglieva tutto il dolore per il padre che era nel letto d'ospedale in condizioni molto gravi. Oggi invece, il suo messaggio è stato accompagnato da una foto molto toccante che ha coinvolto tutta la famiglia.

Le mani di figli, nipoti e tutto il resto della sua famiglia che si uniscono su quelle di Pelé sdraiato a letto. Un'immagine forte, di grande impatto, che racchiude tutto il dolore di coloro i quali hanno sempre sperato che le sue condizioni potessero migliore. E invece il peggioramento delle ultime ore non lasciava presagire nulla di buono.

Il post pubblicato a Natale da parte della figlia di Pelé.

La famiglia aveva trascorso il Natale proprio accanto a 0'Rey e l'abbraccio della figlia su quel letto d'ospedale al fianco di suo papà aveva emozionato il mondo. Il bollettino medico non induceva certo alla fiducia né al miracolo: disfunzioni renali e cardiache indicate nel report descrivevano già un quadro clinico preoccupante. Pelé lascia cinque figli: Cristina e Jennifer Kelly, l'ex portiere Edinho, Joshua e Celeste.