Lo struggente messaggio della figlia di Pelè: “Il tempo vola, i momenti felici sono per sempre” Le condizioni dell’ex campione brasiliano restano gravissime, la famiglia s’è stretta intorno a lui in ospedale. Il Santos gli ha dedicato un omaggio speciale modificando il simbolo del club.

L’ex stella del calcio brasiliano e mondiale, Pelé, è ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale di San Paolo.

"Il tempo vola, i momenti felici sono per sempre". Nell'ultimo messaggio condiviso su Instagram dalla figlia di Pelè, Kely Nascimento, c'è tutto il dolore per il padre che è nel letto d'ospedale in condizioni molto gravi. Il suo fisico regge, il cuore d'acciaio non molla nonostante l'incedere del tumore al colon lo consumi un poco alla volta.

Il bollettino medico non induce certo alla fiducia né che il miracolo si realizzi: disfunzioni renali e cardiache indicate nel report descrivono il quadro clinico preoccupante. La famiglia ha trascorso il Natale accanto al genitore, alla leggenda del calcio brasiliano e internazionale, l'uomo della rovesciata in Fuga per la vittoria, quello che "Maradona è meglio" (paragone che risuona in una delle canzone dedicate dall'ex Pibe dal popolo napoletano).

L’ultimo messaggio condiviso in una story su Instagram dalla figlia di Pelé, Kyle.

Dietro quella vecchia foto pubblicata dalla donna (nella quale accanto all'ex campione ci sono anche le altre due figlie, Flavia e Jennifer) c'è una scelta precisa: far sì che la tristezza del presente non rovini i momenti e i ricordi più belli di una vita. Ecco perché a corredo dello scatto c'è quel messaggio che scandisce l'angoscia delle ore passate al capezzale dell'ex stella del football, ricoverata nella stanza dell'Albert Einstein di San Paolo dallo scorso 29 novembre.

"Abbiamo sempre molto di cui essere grati – ha scritto ancora Kely Nascimiento, parlando della grande professionalità e dell'attenzione ricevuta dal padre dal personale sanitario -. Anche trascorrendo il Natale in ospedale siamo consapevoli del privilegio che è essere in una struttura come @hosp_einstein".

Il mondo del calcio s'è stretto intorno agli affetti più cari e allo stesso Pelè che un anno fa subì un intervento per la rimozione del cancro e la cui recrudescenza s'è abbattuta come un martello sull'ex giocatore.

Il Santos, la società e la squadra nella quale è nata la leggenda di ‘o Rey ha voluto omaggiare l'ex campione apportando una modifica al logo del club che appare sulle maglie. Tra le due stelle che sono associate allo scudetto in bianco e nero (e rappresentano i titoli intercontinentali del 1962 e 1963) è comparsa una coronata dorata in riferimento proprio al "re".

Il nuovo simbolo, come inserito nello statuto che la dirigenza ha approvato di recente, ornerà tutte le divise delle squadre di calcio maschile e femminile, sia professionistiche che giovanili, oltre a quelle delle squadre di calcio a cinque.