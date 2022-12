Ore delicate per Pelè in ospedale: l’intera famiglia al suo capezzale nella notte di Natale Non migliorano le condizioni di Pelè: tutta la sua famiglia in ospedale al capezzale del leggendario ex calciatore brasiliano anche nella notta di Natale.

A cura di Michele Mazzeo

Prosegue il momento delicato del leggendario calciatore brasiliano Pelè le cui condizioni di salute tengono il mondo con il fiato sospeso. L'82enne, al secolo Edson Arantes do Nascimento, sta passando il Natale all'ospedale Albert Einstein di San Paolo dov'è ricoverato dallo scorso 29 novembre a causa dell'aggravarsi della sua malattia, vale a dire quel cancro al colon con cui lotta da oltre due anni. A cui si aggiungono anche le difficoltà respiratorie, complicatesi ulteriormente con il Covid, che adesso non gli permettono nemmeno di parlare.

L'ultimo bollettino medico diramato dalla clinica paulista poco prima delle festività natalizie ha annunciato un ulteriore peggioramento delle condizioni di O'Rey con la malattia che starebbe pericolosamente progredendo e la necessità di sottoporlo ad importanti cure a causa di gravi disfunzioni renali e cardiache.

La situazione dunque è molto preoccupante con Pelè che sta adesso lottando contro la morte. Ad ulteriore conferma di ciò il fatto che tutta la famiglia di quello che è considerato, insieme a Diego Armando Maradona, il più grande calciatore della storia ha deciso di non festeggiare il Natale per stare accanto al proprio caro in questo momento così delicato.

La foto che ritrae l’intera famiglia di Pelé al capezzale del leggendario calciatore brasiliano in ospedale nella notte di Natale

Le foto e i video delle figlie Kely e Flavia, così come quella pubblicata dal figlio Edinho (arrivato in ospedale solo il giorno della vigilia di Natale a causa dei suoi impegni come allenatore del Londrina militante nella Serie B brasiliana), infatti testimoniano che tutta la famiglia è adesso riunita al capezzale dell'82enne che sta giocando la sua partita più importante. Insieme a loro c'è anche l'attuale moglie dell'ex calciatore, Marcia Aoki, e altri membri della famiglia.

E tutti insieme hanno passato la notte di Natale nell'ospedale in cui Pelè è ricoverato come dimostra l'ultima foto pubblicata in un post sui propri profili social dalla figlia Kely la sera della vigilia di Natale nella quale l'intera famiglia del mito brasiliano fa gli auguri a tutti per le festività natalizie ringraziando tutti coloro che hanno mostrato loro affetto e speranza in questi giorni difficili per loro e per il loro amato Pelè: "Buon Natale. Gratitudine, amore, unione, famiglia. L'essenza del Natale. Vi ringraziamo tutti per tutto l'amore e la luce che ci inoltrate. In questa vita folle e sorprendente, non sarei niente senza di loro. Oggi e sempre buon Natale felice a tutti!" recita infatti il testo scritto da Kely Cristina Nascimento a corredo della foto che ritrae l'intera famiglia di Pelé al suo capezzale nell'ospedale Albert Einstein di San Paolo nella notte di Natale.