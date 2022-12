La famiglia di Pelé mostra al mondo l’intimità del dolore: il video del saluto ai parenti Le condizioni di Pelé sono gravi e dallo stadio del Santos hanno allestito un tendone al centro del campo: intanto la famiglia mostra al mondo l’intimità del dolore.

A cura di Vito Lamorte

La notte prima di Natale il mondo è in ansia per lo stato di salute di Pelé. Le condizioni di salute di O Rei sono peggiorate ed il fortissimo calciatore brasiliano è ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo. Sono state tante le fake news in merito alla sua situazione e per questo motivo sua figlia ha pubblicato una foto in cui ha confermato che la stella del calcio carioca sta ancora lottando per la sua vita.

“Siamo ancora qui, nella lotta e nella fede. Ancora una notte insieme": queste le parole usate da Kely Cristina Nascimento allegate ad un'immagine commovente in cui abbraccia suo padre.

Dal 29 novembre Pelé è stato ricoverato ma quello che era stato indicato come un controllo di routine di è dimostrato tutt'altro: giorni dopo è stato annunciato che rispondeva più al trattamento chemioterapico e sarebbe stato sottoposto a cure palliative.

Il tumore al colon, la malattia che era stata rilevata nel 2021 nel bel mezzo di esami di routine e che l'ex calciatore aveva rimandato a causa della pandemia, lo aveva costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico nel settembre dello stesso anno. Centinaia di tifosi del Santos sono accorsi fuori dall'ospedale Albert Einstein per pregare per la salute del leggenda calciatore brasiliano.

Il peggioramento delle sue condizioni lo ha portato a cure per disfunzioni renali e cardiache e alcuni media locali di San Paolo fanno riferimento anche a problemi renali e ad una insufficienza polmonare.

Sui social è uscito un audiovisivo commovente e sensibile, in cui la star pare sta ricevendo una videochiamata ma le sue condizioni non sono confortanti.

Le figlie di Pelé, Kely Nascimento e Flavia Arantes Nascimento, hanno scritto su Instagram che passeranno il Natale in ospedale con il padre: "Il nostro Natale a casa è stato annullato. Abbiamo deciso, insieme ai medici, che, per vari motivi, sarà meglio per noi restare qui, con tutto quello che questa nuova famiglia dell'ospedale Albert Einstein ci offre".

Nel caso dovesse arrivare la notizia che nessun amante del calcio vorrebbe mai leggere, dovrebbe svolgersi prima una cerimonia intima e poi una funzione allo stadio del Santos.

A Vila Belmiro stanno iniziando i preparativi per la cerimonia funebre e ci sono alcune immagini dell'Estádio Urbano Caldeira che vedono funzionari impegnati a montare un enorme tendone come quello che venne montato per il funerale dei calciatori della Chapecoense nel 2016.

Nel frattempo i fan del Santos e gli appassionati di calcio di tutto il mondo inviano le loro preghiere e il loro sostegno a Pelé attraverso i social network.