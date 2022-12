L’ultima foto di Pelé in ospedale è un pugno nello stomaco: “Un’altra notte insieme” Le condizioni di Pelé sono gravi, come confermato anche dall’ultimo post di una delle figlie su Instagram al suo capezzale in ospedale.

A cura di Marco Beltrami

Le condizioni di Pelé tengono in apprensione tutto il mondo del calcio. Grave peggioramento per la leggenda del calcio brasiliana negli ultimi difficili giorni. Una conferma di quanto la situazione sia complicata arriva anche dal post pubblicato sui social da una delle figlie, Kely Cristina, accompagnata da parole struggenti. Sarà un Natale molto particolare per tutta la famiglia, che si è stretta intorno al campionissimo.

In una settimana il quadro clinico di O Rei, classe 1940, si è complicato e non poco. Edson Arantes do Nascimento era riuscito anche a seguire la finale dei Mondiali, competizione che ha vinto in tre occasioni, con tanto di complimenti per Leo Messi celebrato anche sui social. Purtroppo però poi le cose hanno preso una brutta piega e la famiglia ha annunciato che Pelé avrebbe trascorso il Natale in ospedale, confermando le preoccupanti indiscrezioni sul suo stato di salute.

Nell'ultimo bollettino medico diramato dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo poi è arrivata la conferma ufficiale. Il tumore al colon, diagnosticatogli nel 2021 stava progredendo, con la necessità di sottoporre il campione a "maggiori cure per curare l'insufficienza renale e cardiaca". Secondo la stampa brasiliana, l'ex attaccante avrebbe anche avuto difficoltà a parlare per una situazione molto difficile che ha spinto tutti i suoi familiari più stretti a raccogliersi al capezzale.

E infatti proprio nella notte italiana tra il 23 e il 24 dicembre, ecco il post su Instagram della figlia Kely Cristina Nascimento direttamente dall'ospedale di San Paolo. Nella foto si vede la donna abbracciare proprio Pelé, sdraiato su un lettino medico, intubato e girato di lato, mentre un'altra parente si sta riposando su un divano posto nella stessa stanza. Un'immagine al tempo stesso tenera e molto triste, accompagnata da queste parole: "Continuiamo, nella lotta e nella fede. Un'altra notte insieme".

Un messaggio che conferma che il momento è forse il più difficile da quando Pelé sta lottando contro la malattia. Quel sottolineare il fatto di essere riusciti a trascorrere un'altra notte insieme non è un bel segnale, anzi è un pugno nello stomaco. La speranza di sua figlia e di tutto il mondo del calcio e non solo comunque, è che arrivino tante altre notti da vivere insieme, e di rivedere preso il sorriso coinvolgente del grande campione verdeoro.