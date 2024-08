video suggerito

Un fulmine si abbatte durante l'allenamento: otto calciatori in ospedale, tre in gravi condizioni Tragedia sfiorata in Svezia, in periferia di Stoccolma quando quasi un'intera squadra giovanile ha rischiato la vita, colpita da un fulmine. In otto sono finiti d'urgenza in ospedale, tre sembrano in condizioni serie. "Sembrava fosse scoppiata una bomba" le testimonianze di chi è arrivato sul posto.

A cura di Alessio Pediglieri

Il campo da calcio in periferia di Stoccolma dove si è sfiorata la tragedia

Tragedia sfiorata in Svezia dove quasi un'intera squadra di calcio ha rischiato la vita per un fulmine che si è abbattuto in campo durante un allenamento. I ragazzi di una squadra amatoriale vicino a Stoccolma non si sono fermati malgrado il forte temporale scatenatosi nella serata di giovedì 29 agosto e tutto è finito nel peggiore dei modi: otto calciatori hanno dovuto ricevere immediate cure ed essere trasferiti in ospedale, tre di loro appaiono in condizioni serie: "Sembrava fosse scoppiata una bomba", la testimonianza dei soccorritori.

Il temporale, il rifugio tra gli alberi e il fulmine in campo

L'episodio si è consumato a Lidingo, una cittadina situata a est di Stoccolma, dove si stavano allenando diversi giovani calciatori di una squadra locale quando, di fronte all'improvviso violento temporale, si sono rifugiati sotto gli alberi a bordo campo. Scelta del tutto sbagliata visto che qualche istante più tardi un fulmine ha scaricato tutta la propria violenza proprio in quella zona con conseguenze serie per i poveri malcapitati. Chiamati i soccorsi, otto giocatori sono stati trasferiti d'urgenza al vicino ospedale e tre di loro hanno riportato conseguenze serie.

La ricostruzione degli eventi e i testimoni oculari: "Una bomba"

Barry Levis, capo dell'intervento dei servizi di emergenza che è arrivato tra i primi sul luogo dell'incidente, ha ricostruito la situazione alla televisione pubblica SVT: "Quando ha iniziato a piovere, praticamente tutta la squadra si trovava sotto alcuni alberi, poi un fulmine ha colpito uno degli alberi". Sul posto sono sopraggiunte in tempo record servizi di soccorso, vigili del fuoco e ambulanze: i compagni salvi hanno aiutato i feriti a salire sui mezzi per il trasporto in ospedale. "Ho lavorato a lungo come responsabile del soccorso, ma non ho mai sperimentato nulla di simile" ha ancora raccontato Barry Levis. "C'è stata molta emozione perché si trattava di adolescenti, sembrava fosse scoppiata una bomba".