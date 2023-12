Il clamoroso gol divorato da Berghuis a pochi metri dalla porta: sbaglia una rete già fatta Il centrocampista dell’Ajax è stato protagonista di uno degli errori più eclatanti della stagione: solo davanti alla porta ha divorato un gol difficile da sbagliare.

A cura di Ada Cotugno

Mani nei capelli e occhi spalancati per lo stupore: l'impresa di giornata in Eredivisie è quella di Steven Berghuis, autore di uno dei gol divorati più assurdi della stagione. Un errore enorme che alla fine è costato la vittoria all'Ajax, fermato sul pareggio per 2-2 dallo Zwolle: difficile sbagliare una rete così, a pochissimi metri dalla porta e con il portiere totalmente fuori causa, eppure l'olandese è diventato virale per essersi incartato da solo sul pallone.

Il suo gol avrebbe segnato la svolta nella partita, consentendo all'Ajax di creare un piccolo distacco rispetto alle inseguitrici e stabilizzarsi al quinto posto della classifica in una stagione difficilissima. Al 78′ i lancieri erano avanti per 2-1 quando riescono a creare l'occasione che avrebbe potuto chiudere definitivamente i giochi: un'incursione dalla sinistra riesce a perforare la difesa dello Zwolle e a trovare Berghuis in posizione favorevole, dimenticato dagli avversari e pronto a lanciarsi verso la porta.

Il centrocampista si inserisce con i tempi giusti, intercetta la traiettoria del pallone che gli arriva a una manciata di metri dalla porta. Il portiere è dal lato opposto dell'area, ormai impotente e con lo sguardo rassegnato per quello che sarebbe potuto essere il gol del definitivo KO: mai si sarebbe aspettato un regalo del genere dall'olandese che stoppa malissimo il pallone facendolo avanzare di qualche metro invece che accompagnarlo tranquillamente in rete.

La reazione di tutti è la stessa. Increduli davanti a ciò che era appena accaduto, i giocatori in campo e tutti i tifosi sono rimasti gelati dell'errore dell'olandese. Berghuis ha completamente sbagliato lo stop: con il suo gesto ha spostato il pallone in avanti, perdendo il tempo per la giocata e consentendo a un difensore dello Zwolle di riprendere la sua posizione ed evitare la rete che sembrava ormai certa.

Lo stesso centrocampista appena si è accorto dell'errore ha subito portato le mani tra i capelli. Neanche lui credeva all'occasione divorata, probabilmente uno dei palloni più facili della sua carriera per poter fare gol. Purtroppo lo stop sbagliato ha mandato in fumo i piani dell'Ajax e ha fatto sfumare ogni occasione. E, come se non bastasse, all'89' gli avversari hanno segnato anche il gol della beffa del 2-2 che ha portato via la vittoria dalle mani dei lancieri.