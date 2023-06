Il Chelsea vincitore della Champions 2021 è sparito: in 2 anni è stata ceduta mezza squadra Il Chelsea della stagione 2020/2021 che ha concluso l’annata con la vittoria della Champons League non esiste quasi più. I Blues hanno ceduto praticamente tutta la squadra e dell’undici titolare sceso in campo contro il Manchester City ne sono rimasti solo in tre.

A cura di Fabrizio Rinelli

In panchina c'era Thomas Tuchel e il mondo si stava riprendendo da poco dalla pandemia da Covid-19. Il Chelsea nella notte del 29 maggio 2021 divenne campione d'Europa battendo 1-0 il Manchester City di Guardiola. Un successo firmato Kai Havertz, autore del gol, e che ha visto i Blues trionfare nuovamente in un derby tutto inglese. La Champions vinta dal Chelsea rappresentò però un po' uno spartiacque per il club londinese che ben presto dovette subire il ribaltone societario a seguito dello scoppio della guerra tra Russia ed Ucraina che coinvolse indirettamente anche Roman Abramovich proprietario del club.

Il passaggio dall'oligarca russo a Boehly rappresentò una sorta di fine di un ciclo per i Blues che ben presto sono stati travolti da una rivoluzione totale sul mercato in termini di giocatori che non ha portato grossi risultati in campo. Fuori da ogni coppa europea e praticamente travolti da una serie di risultati negativi, il Chelsea ha tentato a suon di milioni di euro di cambiare tutto finendo per rovinarsi con le sue stesse mani. In meno di 2 anni, con le ultime cessioni messe a segno soprattutto in questo mercato, della squadra londinese campione d'Europa non c'è più traccia: ne sono rimasti in 3.

Il Chelsea di Tuchel in quella finale scese in campo con un modulo 3-4-2-1: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; Chilwell, Jorginho, Kanté, James; Havertz, Mount; Werner. Questi erano i titolari della sfida contro il Manchester City che vide i Blues battere la squadra di Guardiola grazie a un gol di Havertz oggi venduto per 75 milioni all'Arsenal. Di quell'undici titolare tanto decantato dall'allenatore tedesco, oggi ne restano solo in tre. Le trattative che stanno andando avanti spedite in Premier League hanno infatti visto i Blues privarsi di diversi giocatori di spessore, anche per rientrare da alcune (troppe) spese folli.

Ebbene a partire da Mendy, finito anche lui in Arabia Saudita ufficialmente all'Al-Ahli, in difesa resta praticamente solo Thiago Silva con Azpilicueta ormai promesso sposo dell'Inter e Rudger finito al Real Madrid nella passata stagione. A centrocampo invece Jorginho è finito all'Arsenal con Kanté anche lui in Arabia Saudita proprio nelle ultime ore. Con loro il Chelsea ha salutato anche Werner in attacco diventato il nuovo centravanti del Lipsia al pari dello stesso Havertz finito all'Arsenal per 75 milioni di euro.

Ultimo in ordine di tempo Mount orimai prossimo al trasferimento al Manchester United. Oltre a Thiago Silva dunque, solo Chilwell e James resistono restando gli unici 3 giocatori superstiti in squadra di quella finale di Champions 2021. Ma dalla panchina al resto della rosa ne restano comunque pochissimi con i vari Kovacic, Giroud, Abraham, Marcos Alonso, Emerson e tanti altri che sono anche loro ormai altrove.